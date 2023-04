„BOLERO”-ul lui RAVEL la SALA RADIO

Vineri, 7 aprilie 2023 (19.00), veți asculta celebrul „BOLERO”, dar și o altă lucrare semnată de RAVEL – „LA VALSE” - la Sala Radio, în interpretarea ORCHESTREI NAȚIONALE RADIO și sub bagheta dirijorului britanic RUMON GAMBA.

„Bolero”-ul a fost creat 1928, când apreciata dansatoare Ida Rubinstein i-a cerut lui Ravel să creeze muzica pentru un balet în stil spaniol, pornind de la suita pentru pian „Iberia”, creată de compozitorul Isaac Albéniz. Dar când a aflat că existau niște probleme de drepturi de autor, Ravel a decis să compună o lucrare originală, inspirându-se din dansul popular spaniol denumit bolero. Pe baza ritmului caracteristic dansului spaniol, Ravel a imaginat o structură muzicală simplă, pe care o repetă obsedant pe parcursul întregii lucrări, producând un permanent efect de acumulare și tensiune, prin faptul că lucrarea debutează cu un simplu ritm interpretat la tobă, căreia i se alătură treptat, în crescendo, restul instrumentelor orchestrei, până la un efect sonor exploziv.

Premiera absolută de la Opera din Paris (în nov. 1928) a făcut senzație în epocă, coregrafia fiind atunci semnată de Bronislava Nijinska (sora marelui Nijinski). Ravel nu și-a imaginat însă niciodată că lucrarea sa va avea atâta succes și că va fi interpretată în sălile de concert mai des chiar decât reprezentată ca balet.

Seara de la Sala Radio va debuta cu un alt „hit” al muzicii clasice: Concertul în la minor pentru pian și orchestră, semnat de compozitorul norvegian EDVARD GRIEG, în interpretarea solistică a pianistului HORIA MIHAIL, solist al Orchestrelor și Corurilor Radio România.

Absolvent al Academiei Regale de Muzică din Londra, RUMON GAMBA a colaborat cu celebra BBC Philharmonic ca dirijor asistent și ulterior ca dirijor asociat. Activitatea sa se derulează cu precădere în țările nordice, unde astăzi este dirijor principal al Orchestrei Simfonice din Oulu – Finlanda. A fost dirijor principal şi director muzical al NorrlandsOperan – Suedia, dirijor principal al Aalborg Symfoniorkester – Danemarca și dirijor principal şi director muzical al Iceland Symphony Orchestra – Islanda.

De asemenea, a colaborat cu Rotterdam Philharmonic Orchestra, Gothenburg Symphony, Sinfónica de Galicia la Festivalul Musika-Música din Bilbao ș.a. Interesat de muzica nouă, Rumon Gamba a dirijat prime audiţii, precum premiera operei Two Boys de Nico Muhly la English National Opera, Concertul pentru violă de Brett Dean alături de BBC Symphony Orchestra, Dancer in the Dark de Poul Ruders, Blood on the Floor şi Scherzoid de Mark-Anthony Turnage.

După 14 ani de studii în România, pianistul HORIA MIHAIL a urmat cursurile Universităţii din Illinois, obţinând diplomele de absolvire şi de masterat în 1995. După ce a fost lector universitar la Boston University, Horia Mihail a revenit la Braşov în toamna anului 2002, ca solist al Filarmonicii. În afara scenelor din România, muzicianul a susţinut recitaluri şi concerte la Berlin, Praga, Munchen, Paris, Lisabona, Londra ș.a.

Horia Mihail este solist al Orchestrelor și Corurilor Radio și consilier pe probleme de cultură al Primăriei Municipiului Brașov. Horia Mihail este, de asemenea, implicat în turneele anuale Pianul călător, Duelul viorilor, alături de Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru, Flautul de aur, alături de flautistul Ion Bogdan Ştefănescu şi Vioara lui George Enescu la sate, alături de Gabriel Croitoru.