Bono, solistul U2, îndrăgostit de trupa ABBA

Presiunea să pară „macho” l-a determinat pe tânărul Bono să își ascundă dragostea pentru Abba, a declarat cântărețul U2. El a spus că nu a avut curajul să recunoască faptul că îi plăcea grupul pop suedez într-o perioadă în care contemporanii săi ascultau punk.

Bono a vorbit alături de chitaristul principal al trupei U2, The Edge, în vârstă de 61 de ani, într-o emisiune la BBC Radio 2, în cadrul căreia cei doi au și interpretat melodii de pe noul lor album, Songs of Surrender.

Citând exemple de muzicieni care nu ar fi fost neapărat considerați „cool” de către oamenii cu care s-a asociat în tinerețe, cântărețul a spus că i-a apreciat întotdeauna pe Bee Gees.

De asemenea, Bono a spus că muzica celor de la Abba a fost ca "imnul național pentru mamele tinere": "Cu siguranță, la ora închiderii pub-ului nostru local, deseori femeile tinere cântau Thank You for the Music, iar eu îl cântam și eram foarte recunoscător pentru muzică”.

The Edge a spus: "Suntem mari fani ai acestei trupe, îi apreciem munca într-un mod care a crescut de-a lungul anilor. Suntem fani ai Bee Gees, ceea ce oamenii nu și-ar fi imaginat. Suntem fani ai multor compozitori grozavi care nu sunt neapărat văzuți ca fiind foarte la modă”.

(sursa: Mediafax)