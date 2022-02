Britney Spears a primit o sumă URIAȘĂ pentru publicarea unei cărți de memorii

Editura Simon & Schuster a câștigat în fața altor companii dreptul de a publica memoriile vedetei americane. Este unul dintre cele mai valoroase acorduri semnate vreodată.

Alte personalități care au primit sume exorbitante pentru cărțile lor de non-ficțiune sunt Barack şi Michelle Obama, care în 2017 au primit fiecare aproape 60 de milioane de dolari. Fostul președinte Bill Clinton a obținut 15 milioane de dolari în 2001 pentru biografia sa "My Life".

Acum, fanii cântăreței așteaptă cu nerăbdare amănunte mai ales despre relația conflictuală dintre Britney Spears care s-a aflat timp de 13 ani sub tutela tatălui său, acesta contolându-i strict toate aspectele vieții. De curând, vedeta a câștigat în insta nță dreptul de a-și gestiona singură propria viață.

Și sora solistei, Jamie Lynn a publicat o carte auto-biografică "Things I Should Have Said", care a supărat-o extrem de tare pe Britney Spears.