Britney Spears denunţă cei 13 ani de tutelă exercitaţi de familia sa

Tutela, decisă în 2008 şi care s-a încheiat printr-o hotărâre a unei instanţe judecătoreşti din Los Angeles pe 12 noiembrie, se afla în principal sub autoritatea lui Jamie Spears, tatăl lui Britney Spears.



În vârstă de 40 de ani, vedeta a mai făcut scurte declaraţii pe această temă după ridicarea tutelei, pe care a descris-o drept "abuzivă", şi care a împiedicat-o să renunţe la sterilet, în pofida dorinţei ei de a avea mai mulţi copii.



Britney Spears s-a căsătorit în iunie cu logodnicul ei Sam Asghari, în vârstă de 28 de ani. Cuplul a anunţat în primăvară că vedeta muzicii pop a suferit un avort spontan.



Într-un mesaj audio de 22 de minute postat pe YouTube duminică seara şi dezvăluit de revista americană Variety, Britney Spears denunţă cu o voce tristă şi uneori răguşită cei 13 ani de viaţă sub "controlul" tatălui ei, cu aprobarea, potrivit vedetei, a "mamei", a "fratelui" şi a "prietenilor" ei.



"Ce naiba am făcut ca să merit asta", afirmă cântăreaţa în înregistrarea audio, acuzându-şi familia şi pe cei dragi că au "ucis-o literalmente".



Artista consideră că tatăl ei, Jamie Spears, a "pedepsit-o" în cei 13 ani de tutelă împiedicând-o "să se poată vedea cu cineva sau să spună ceva".



"Totul a fost organizat. Fără droguri, fără alcool, fără nimic. Pur abuz" de slăbiciune, a denunţat ea, acuzându-şi apropiaţii că "i-au dat sentimentul că (ea) nu era nimic".



"Şi am acceptat", a conchis Britney Spears.



Cu toate acestea, cântăreaţa a lansat vineri prima ei melodie în şase ani - un duet cu cântăreţul britanic Elton John, intitulat "Hold Me Closer". Ultimul său album, "Glory", a fost lansat în 2016.