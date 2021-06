Britney Spears își bulversează fanii. Vestea surprinzătoare a vedetei

Celebra cântăreață Britney Spears spune că nu știe dacă va mai concereta vreodată, într-un mesaj pe Instagram, scrie Reuters. Aceasta are 29 de ani și nu a mai urcat pe scenă din 2018 și are o tutelă stabilită de instanță.

''Sunt pregătită să urc din nou pe scenă? Voi mai urca vreodată pe scenă? 'Nu am nici cea mai mică idee. Mă simt bine în perioada aceasta, trec prin schimbări şi mă simt bine. Aşa că...'', a spus ea într-un videoclip.

Mesajul a fost transmis cu o săptămână înainte să fie audiată de un triibunal din Los Angeles cu privire la tutela care îi administrează cariera și afacerile. Aceasta a fost instituită după mai multe probleme de sănătate mintală care au început în 2008.

Ea a răspuns mai multor întrebări ale fanior.

Ultima apariție pe scenă a artistei a fost în octombrie 2018 la Formula One Grand Prix din Austin, Texas, la sfârșitul turneului mondial, ''Piece of Me''.