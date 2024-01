Britney Spears oferă scuze lui Justin Timberlake pentru dezvăluirile pe care le-a făcut în memorii

Cântăreața în vârstă de 42 de ani a distribuit o postare pe Instagram în care a spus că îi pare rău dacă „a jignit pe vreunul dintre oamenii la care ține cu adevărat”. Mesajul a fost distribuit împreună cu un clip cu Justin Timberlake cântând la Saturday Night Live.

În autobiografia sa, The Woman In Me, Britney Spears a dezvăluit că a făcut un avort în timp ce se întâlnea cu Justin Timberlake.

„Pentru mine, nu a fost o tragedie. Dar Justin cu siguranță nu a fost mulțumit de sarcină. A spus că nu suntem pregătiți să avem un copil în viața noastră, că suntem mult prea tineri”, a relatat cântăreața în cartea sa.

Spears avea 17 ani când a început relația cu Timberlake. În 1999, ei s-au întâlnit la Mickey Mouse Club, care a fost o rampă de lansare pentru numeroase celebrități, inclusiv Christina Aguilera și Ryan Gosling. Cei doi au fost împreună până în 2002.

(sursa: Mediafax)