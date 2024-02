Bruce Springsteen, pe scenă alături de Bon Jovi la un spectacol caritabil organizat înaintea galei Premiilor Grammy

Bon Jovi a pus bazele trupei cu acelaşi nume în 1983, în New Jersey, contribuind la definirea rock-ului din anii 1980.



În vârstă de 61 de ani, artistul a fost desemnat "Persoana Anului" din acest an de către MusiCares, o ramură caritabilă a Academiei Naţionale a Artelor şi Ştiinţelor de Înregistrări din SUA, care strânge fonduri pentru a ajuta muzicienii cu nevoi speciale.



Springsteen, originar de asemenea din New Jersey, s-a alăturat lui Bon Jovi pe scena din centrul oraşului Los Angeles pentru a interpreta împreună piesa "Who Says You Can't Go Home?". Aflat în public, fostul component al grupului The Beatles Paul McCartney a aplaudat cu palmele ridicate deasupra capului.



Mama lui Springteen, Adele Springsteen, a încetat din viaţă miercuri, la vârsta de 98 de ani. Bon Jovi a declarat că ar fi înţeles dacă Springsteen, pe care l-a descris drept prieten şi mentor, şi-ar fi anulat apariţia. "Dar el a vrut să se afle aici în seara asta pentru MusiCares şi a vrut să fie aici în seara asta pentru mine şi îi sunt pentru totdeauna recunoscător", a spus Bon Jovi.



Jon Bon Jovi a vorbit, de asemenea, despre importanţa muzicii în viaţa sa. "De fiecare dată când cânt la chitară, îmi amintesc că am cel mai bun prieten, pe viaţă. Acest instrument nu te dezamăgeşte niciodată", a spus el.



Pe parcursul spectacolului tribut cu durata de trei ore, rockerul Sammy Hagar a interpretat "You Give Love a Bad Name", artista folk-rock Melissa Etheridge a cântat "Blaze of Glory", iar cantautorul Jason Isbell a interpretat "Wanted Dead or Alive".



Printre artiştii care au urcat pe scenă s-a numărat cântăreţul country Jelly Roll şi duo-ul soţ şi soţie The War and Treaty, atât Roll cât şi acest grup concurând la categoria "cel mai bun artist debutant" la Premiile Grammy de duminică.



Bon Jovi a aplaudat reprezentaţiile şi a râs la glumele gazdei, Jim Gaffigan, referitoare la părul lung şi ţinutele exagerate din anii 1980 ale cântăreţului. Gaffigan a glumit spunând că Bon Jovi şi membrii trupei sale arătau ca "un grup de instructoare de aerobic" de la acea vreme.



Seara s-a încheiat cu melodia "Livin' On a Prayer", interpretată de vedetele adunate pe scenă în jurul lui Bon Jovi.



MusiCares a declarat că i-a adus un omagiu lui Bon Jovi pentru realizările sale muzicale, precum şi pentru activitatea sa filantropică. Muzicianul a înfiinţat Jon Bon Jovi Soul Foundation care luptă împotriva foametei, a sărăciei şi pentru soluţionarea problemei persoanelor fără adăpost.



Printre vedetele omagiate anterior de MusiCares se numără Joni Mitchell, Dolly Parton, Tony Bennett, Billy Joel şi Fleetwood Mac.



Ceremonia decernării Premiilor Grammy, ajunsă la ediţia cu numărul 66, va avea loc duminică, 4 februarie 2024, ocazie cu care Academia de Înregistrări din SUA va recompensa cele mai bune înregistrări, compoziţii muzicale şi cei mai buni artişti din intervalul 1 octombrie 2022 - 15 septembrie 2023.