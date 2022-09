Bucharest Jazz Festival a aniversat oraşul cu trei zile de CONCERTE LIVE, la Combinatul Fondului Plastic

Dintre cele mai aplaudate momente ale ediţiei, prestaţia din prima seară de concerte a basistei Laura Benedek alături de membrii trupei 7th SENSE a câştigat mulţi fani cu muzica extrem de personală de pe primul lor disc „Light in Chaos”. Îmbinând sonorităţile specifice anilor ’60-’70 cu gustul pentru improvizaţie, Three Fo(u)r Two a urcat pentru prima dată pe scena festivalului de la Bucureşti. Una dintre cele mai noi voci ale jazzului românesc, Eva Maria Gârlea a impresionat prin creativitatea vocală în acompaniamentul lui Robert Cozma la pian. Seara „Young Blood Jazz Musicians” s-a încheiat cu momentele magice create de artista Luiza Zan împreună cu Big Band Radio şi dirijorul Ionel Tudor.

Pianista stabilită la Paris, Ramona Horvath a deschis seara dedicată artiştilor de jazz din diaspora alături de partenerul ei de scenă de câţiva ani, contrabasistul francez Nicolas Rageau cu un concert de primă clasă. Prezenţa legendarilor Puba Hromadka şi Paul Weiner pe scena festivalului de la Bucureşti a stârnit bucurie şi aplauze în rândul spectatorilor. Alături de saxofonistul Nicolas Simion şi contrabasistul Răzvan Coajnu, cei doi artişti au format un „careu de aşi” aşa cum a descris curatorul ediţiei concertul din 17 septembrie. Dinamismul, originalitatea şi dezinvoltura din concertul trupei din Germania Zmei3 au fost lung aplaudate, iar basarabenii trupei Trigon au menţinut atmosfera cu un concert electrizant în care jazzul s-a îmbinat firesc cu influenţele din folclor şi rock.

Duminică, seara de concerte Jazz Virtuoso a fost dedicată în întregime jazzului instrumental. Unul dintre cele mai reuşite duouri chitaristice din jazzul românesc, Alex Man & Sorin Romanescu a interpretat pentru publicul festivalului piese clasice de jazz într-o manieră proprie. Pianiştii Sorin Zlat şi Ion Baciu Jr. au susţinut fiecare câte un concert alături de propriile formaţii de trio după care şi-au dat întâlnire pe scena festivalului pentru un „duel” pianistic care închis ce-a de-a noua ediţie în aplauzele entuziaste ale publicului.