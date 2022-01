Cântărețul Meat Loaf a murit la 74 ani

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook a vedetei de către familia sa.

"Anunțăm cu inimile frânte că incomparabilul Meat Loaf s-a stins din viață în această seară, cu soția sa Deborah alături. Fiicele Pearl și Amanda și prietenii apropiați au fost alături de el în ultimele 24 de ore"

Vedeta pe numele real, Michael Lee Aday, a vândut 100 de milioane de albume în toată lumea - Bat Out of Hell rămâne unul dintre primele 10 vânzări din toate timpurile - și a apărut în filme precum Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show și Wayne's World.

Meat Loaf - I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That)