Câștigător al ultimei ediții a Concursului Internațional „George Enescu”, violonistul VALENTIN ȘERBAN invitat la SALA RADIO

Membru al cunoscutei orchestre Les Dissonances din Paris și concertmaestru invitat al Orchestrei Române de Tineret, Valentin Șerban a fost protagonistul proiectului inovator „Eyes Wide Shut”: 60 de minute de recital solo, cu piese semnate de mari compozitori ca Bach, Paganini sau Enescu, interpretate în întuneric complet. Un experiment artistic ce pune la încercare virtuozitatea oricărui mare violonist și împinge limitele de receptare ale muzicii clasice. Călătorind între orașul său natal (Brașov), București și alte orașe ale lumii unde este invitat să cânte, tânărul muzician român își ocupă timpul liber între un puzzle și bucuria de a urmări un documentar sau a asculta un interviu cu diverși oameni interesanți.

Vineri, 18 februarie 2022 (de la 19.00), VALENTIN ȘERBAN este invitat special la SALA RADIO, unde va interpreta – alături de ORCHESTRA NAȚIONALĂ RADIO - Fantezia scoţiană pentru vioară şi orchestră semnată de compozitorul german MAX BRUCH.

„SEARA SCOȚIANĂ” de la Sala Radio propune publicului și Simfonia nr. 3 – Scoţiana, creație a lui FELIX MENDELSSOHN, inspirată de o vizită a acestuia în Marea Britanie, în 1829, când a fost impresionat de ruinele capelei din Edinburgh, unde fusese cândva încoronată Mary Stuart, regina Scoției.

Evenimentul se va derula sub bagheta dirijorului de origine britanică, RUMON GAMBA – care se bucură de o frumoasă carieră artistică europeană. A fost dirijor principal şi director muzical al NorrlandsOperan – Suedia, dirijor principal al Aalborg Symfoniorkester – Danemarca și dirijor principal şi director muzical al Iceland Symphony Orchestra – Islanda.

RUMON GAMBA a colaborat cu Rotterdam Philharmonic Orchestra, Gothenburg Symphony, BBC Symphony, BBC Philharmonic, Sinfónica de Galicia la Festivalul Musika-Música din Bilbao ș.a. Interesat de muzica nouă, Rumon Gamba a dirijat prime audiţii, dintre care menţionăm premiera operei Two Boys de Nico Muhly la English National Opera, Concertul pentru violă de Brett Dean alături de BBC Symphony Orchestra, Dancer in the Dark de Poul Ruders, Blood on the Floor şi Scherzoid de Mark-Anthony Turnage. Totodată, a dirijat în premieră australiană versiunea originală a Simfoniei nr. 5 de Sibelius, alături de Queensland Symphony Orchestra. Rumon Gamba a mai dirijat The African Prophetess de Larsson Gothe, alături de Norrlands Operan şi corul operei din Cape Town în cadrul unui eveniment organizat de Royal Stockholm Philharmonic.

VALENTIN ȘERBAN a început studiul viorii la vârsta de 7 ani în Brașov (orașul său natal), unde a urmat și studiile universitare și a continuat apoi cursurile de master la Kunstuniversität în Graz (Austria), sub îndrumarea celebrei violoniste Silvia Marcovici. Este membru al Orchestrei Române de Tineret (începând cu anul 2012) și în prezent este membru al orchestrei Les Dissonances din Paris.

A susţinut un număr impresionant de concerte şi recitaluri atât în România, cât și în Franţa, Austria, Germania, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Ungaria, Danemarca, Polonia, Spania, Belgia sau Ucraina.

Violonistul român a participat la festivaluri precum Festivalul „Krzyzowa Music of Europe” în Polonia (2018-2019), JazzUp Sea Festival (2018), Festivalul SoNoRo (2017-2019), Brașov Winter Classics (2017), Musica Barcensis, Musica Coronensis (2016).