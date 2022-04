Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › Catalogul muzical al regelui rock and roll-ului a fost cumpărat de Universal Music Catalogul muzical al regelui rock and roll-ului a fost cumpărat de Universal Music

Catalogul muzical al regelui rock and roll-ului a fost cumpărat de Universal Music

12 Apr 2022 • 17:50







Sursa foto: Foto Simon Weisser - unsplash.com

Catalogul muzical al regelui rock and roll-ului, Elvis Presley, a fost cumpărat de Universal Music. Acesta cuprinde cântece celebre precum "Can't Help Falling in Love" şi "Jailhouse Rock", scrie Reuters.