Ca la noi, la nimeni! Trenul Coradia Stream este complet funcţional, dar a rămas în depou

"După finalizarea cu succes a cursei inaugurale, la decuplarea trenului de la locomotiva de manevră au apărut mesaje de eroare cu privire la unele funcţii, pe computerul de bord. Trenul este complet funcţional, dar, dată fiind prioritatea acordată de Alstom siguranţei pasagerilor mai presus de orice, am decis să ţinem trenul în depou, pentru a efectua activităţi suplimentare în vederea confirmării funcţionalităţilor şi siguranţei", au menţionat aceştia, într-o poziţie trimisă AGERPRES.



Ei dau asigurări că echipele Alstom sunt pe deplin mobilizate pentru a evalua cauzele şi a defini măsurile adecvate.



"Obiectivul companiei este repunerea trenului în serviciul comercial în cel mai scurt timp posibil şi respectarea angajamentelor comerciale", au susţinut aceştia.



Trenul nou a fost anulat joi dimineaţa din cauza unor erori afişate de computerul de bord, călătorii fiind reprogramaţi pentru următorul tren, potrivit reprezentanţilor Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF).



"Trenul nou a trebuit să fie anulat în aceasta dimineaţă în urma unor erori afişate de computerul de bord care nu s-au resetat în timp util, după tractarea la depou şi decuplarea locomotivei de manevră. Călătorii au fost redirijaţi către următorul tren programat cu 30 de minute mai târziu", au declarat reprezentanţii ARF.



Sursa citată a precizat că trenul Coradia Stream, preluat de ARF şi pus în circulaţie (din lotul de 37 trenuri contractate în martie 2022), nu are in prezent vreo rezerva tehnică, până la intrarea în parc a următoarelor trenuri.



CFR Călători a introdus în circulaţie, de miercuri, primul tren electric format din material rulant nou, rama RE-IR TS02 Alstom Coradia Stream.



Rama este alocată pentru exploatare operatorului naţional CFR Călători de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), proprietarul de facto al trenurilor Alstom achiziţionate pentru România.



Modelul Coradia Stream este primul tren furnizat de către firma producătoare Alstom Ferroviaria S.p.A. pentru transportul feroviar de pasageri din România, în cadrul contractului de achiziţie încheiat şi derulat de către ARF.



CFR Călători operează rama electrică Alstom pe ruta Bucureşti Nord - Ploieşti Vest - staţiunile de pe Valea Prahovei - Braşov ca tren Interregio şi cu tarif aferent acestui rang de tren, conform contractului de servicii publice încheiat de companie, cu ARF. Trenul trebuia să plece joi din Gara de Nord la ora 5:40.

AGERPRES