Celine Dion, probleme grave de sănătate. Artista si-a anulat spectacolele din turneul mondial

In plus artista a declarat că se recuperează din cauza unor "spasme musculare severe și persistente", care îi îngreunează capacitatea de a cânta, potrivit unei postări publicată pe contul său de Instagram.

Dion și-a amânat turneul din Las Vegas în octombrie 2021 ca urmare a spasmelor, spunând la acea vreme că are "inima frântă".

Spectacolele rămase din turneul ei Courage World Tour fuseseră reprogramate pentru a avea loc între 9 martie și 12 aprilie anul acesta.

"Speram cu adevărat că voi fi gata de plecare până acum, dar presupun că trebuie să am mai multă răbdare și să urmez regimul pe care mi-l prescriu medicii", a spus Dion în postarea publicată pe Instagram.

Dion este cunoscută mai ales pentru înregistrarea baladei "My Heart Will Go On", tema filmului "Titanic", pentru care a câștigat două premii Grammy în 1998.

În anii următori, ea a devenit una dintre cele mai bine vândute artiste din toate timpurile, vânzările de discuri depășind 200 de milioane la nivel mondial, potrivit Sony Music.