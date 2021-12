„CHRISTMAS IS HERE!” Concert de Crăciun cu Irina Sârbu și Big Band-ul Radio

Cum ar fi Crăciunul fără Jingle Bells, White Christmas sau Let It Snow, fără colinde sau cântecele specifice din repertoriul internațional? În radio-ul din mașină sau în magazine, în reclamele de la televizor (care preced sărbătorile) sau în peliculele cinematografice dedicate Crăciunului, peste tot atmosfera zilelor festive este creată de hit-urile care, de zeci de ani, ne pregătesc pentru venirea Moșului.

Joi, 16 decembrie 2021 (de la 19.00), la SALA RADIO, vă veți reîntâlni cu o parte dintre cele mai cunoscute cântece de Crăciun, interpretate de BIG BAND-ul RADIO și de apreciata solistă de jazz IRINA SÂRBU. Concertul intitulat „CHRISTMAS IS HERE!” se va derula sub bagheta dirijorului și compozitorului IONEL TUDOR. Veți asculta în programul serii piese ca Let It Snow, Have Yourself a Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming To Town, Jingle Bells, White Christmas, Santa Baby ș.a.

IRINA SÂRBU este mereu apreciată pentru prospețimea interpretărilor sale și pentru spiritul de improvizație, ce se bazează pe mulți ani de studiu dedicat muzicii clasice și apoi jazz-ului și pe o pasiune arzătoare pentru folclorul românesc. De la jazz-ul standard la etno-jazz și, mai recent, la partituri instrumentale redate vocal (ca Hora staccato și Hora mărțișorului de Grigoraș Dinicu, Concertul pentru vioară și orchestră în la minor de Bach) parcursul muzical al acestei soliste vocale cu un timbru cu totul special a atras atenția multor muzicieni care și-au dorit să colaboreze cu ea.

Irina Sârbu a devenit pasionată de jazz în timpul liceului, când colegul ei de clasă Andrei Tudor (cel care a devenit ulterior un cunoscut pianist și compozitor), i-a deschis apetitul pentru acest gen muzical. În 2002 a început să cânte jazz, formând împreună cu Andrei Tudor un duo (voce și pian). În același an, a debutat ca interpretă de jazz în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor a Radiodifuziunii Române.

În vara anului 2003 a început să studieze cu Anca Parghel, care i-a devenit profesoară de canto și improvizație și care a adus o contribuție esențială în modelarea și dezvoltarea artistică a solistei. Prima confirmare a activității pe scena românească de jazz s-a produs în 2004, când Irina Sârbu a obținut Premiul pentru debut la Gala Premiilor Jazz pentru anul 2003. Astfel a intrat în atenția câtorva muzicieni consacrați de jazz și a început să colaboreze cu instrumentiști și compozitori cunoscuți precum Puiu Pascu, Marius Mihalache, Marius Popp, Sorin Romanescu, Alex Man, Mircea Tiberian, Virgil Popescu, Pedro Negrescu, Sorin Zlat, Adrian Naidin, Ovidiu Lipan Țăndărică, Lucian Maxim, Ciprian Parghel, Tudor Parghel ș.a. Alături de aceștia a susținut recitaluri și a participat la festivaluri naționale și internaționale de jazz, a cântat pe scena Festivalului Internațional „George Enescu”, dar și în străinătate, la Viena, Paris, New York, Washington, Madrid, Praga, Lisabona, Stockholm, Ierusalim, Atena, Bruxelles, Veneția.

De-a lungul timpului, Irina Sârbu și-a perfecționat tehnica vocală, repertoriul său alăturând jazz-ului genuri adiacente precum bossa-nova și samba, dar și muzică tradițională românească, muzică franceză și rusească, tango argentinian, flamenco, muzică românească interbelică.

Irina Sârbu este solista vocală a formației Ethnotic Project, înființată în anul 2015 împreună cu alți cinci muzicieni. Ethnotic Project a realizat albumul Șapte scări, apărut în noiembrie 2015 la casa de discuri Soft Records și desemnat CD-ul etno-jazz al anului 2015 de către Institutul Cultural Român. Formația abordează un repertoriu alcătuit din melodii celebre ce aparțin folclorului românesc autentic, orchestrate pe o textură sonoră originală, în care formulele melodico-ritmice se combină inspirat cu libertatea jazz-ului. O mare parte dintre aparițiile Irinei Sârbu pe scenele de jazz are loc împreună cu formația sa, Irina Sârbu Band, din care fac parte instrumentiștii Puiu Pascu (pian), Ciprian Parghel (contrabas) și Tudor Parghel (tobe și percuție).

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor, pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical, și în streaming live pe Internet, pe site-urile celor două posturi de radio.