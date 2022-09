CLASSIC FOR TEENS revine cu ediția a III-a, la Focşani, între 22 Septembrie şi 2 Octombrie 2022

Deja un reper cultural de tradiţie al zonei, festival cu vocaţie internaţională, „Classic for Teens” aduce arta și muzica clasică mai aproape de publicul tânăr, mai aproape de cei care au mai mare nevoie de ea. În mod deosebit în acest an, “Classic for Teens” aduce împreună personaje din spaţiul cultural, dar şi din zona educaţională sau socială, urmărind ceea ce şi-a propus de la început, educarea publicului tânăr pentru consumul cultural, dezvoltarea abilităţilor creative ale acestuia, dar și dezvoltarea educației artistice specializate.

Cea de-a treia ediție a “Classic for Teens” – desfășurată sub Înaltul Patronaj al Ambasadei Republicii Italiene în România și al Institutului Italian de Cultură din București – este realizată de Asociaţia PropatriaVOX din Focșani, cu susținerea Consiliului Județean Vrancea și al autorităților locale din Municipiul Focşani, în colaborare cu Corpul de Solidaritate Europeană, Asociația culturală româno-italiană Propatria (Roma), Asociaţia pentru Muzică, Artă și Cultură și Asociația Pro Contemporania din București, Muzeul Național George Enescu din București, Liceul de Arte Gh.Tattarescu din Focșani, Teatrul Municipal Mr. Gh. Pastia și Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia din Focșani, Colegiul Național Unirea din Focșani, Conservatorul de Muzică Santa Cecilia din Roma, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Episcopia Romano-Catolică Iași, Universitatea Alexandru Ioan Cuza și Universitatea București – filiala Focşani.

Deschiderea festivalului va aduce în seara de 22 septembrie, ora 19:00, pe scena Teatrului Municipal Maior Gheorghe Pastia, artişti de anvergură internaţională, precum soprana Rodica Vică, violonista Clara Cernat şi pianistul Thierry Huillet, sub genericul Romanian Music Journey. Evenimentul va fi prezentat de jurnalistul și muzicologul Luminița Arvunescu.

Întregul festival, bazat pe o intensă cooperare culturală internațională, aduce împreună artiști plastici și muzicieni de renume internaţional, care, alături de tinerii artiști și muzicieni în devenire, elevi care studiază la instituțiile de învățământ din Focşani și împrejurimi, vor susţine concerte la Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia, Teatrul Municipal Maior Gheorghe Pastia, Universitatea Al. I. Cuza – filiala Focșani, Biserica Romano-Catolică Sfinții Petru şi Pavel, majoritatea expoziţiilor fiind găzduite de galeriile de artă din oraş, sau de foyerele sălilor de spectacol, în timp ce masterclass-urile de video-jurnalism şi pictură vor avea loc la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu”, iar cele muzicale la Ateneul Popular.

Rezultat al unei formule de producție artistică interdisciplinară, situându-se la intersecția a două arte – muzica și artele plastice - cu domeniul educaţional (masterclass), “Classic for Teens” este un eveniment a cărui diversitate se regăseşte atât în îmbinarea între muzică, arte vizuale şi educație prin tipul de evenimente – concerte de muzică clasică, expoziții de artă plastică, masterclass de perfecționare muzicală și ateliere de picture –, cât şi în ţările din care vin artiștii invitaţi (Austria, Franța, Italia, Republica Moldova și România). Vor putea fi ascultaţi în concert la “Classic for Teens” soprana Rodica Vică (România-Austria), violonista Clara Cernat (România-Franța) și pianistul și compozitorul Thierry Huillet (Franța), violonceliștii Ștefan Cazacu și Mircea Marian (România), Andreea Butnaru - povestitor şi pianist; Adrian Florescu – violonist solist, Florin Mitrea – violoncelist solist, Alin Chelărescu – tânăr compozitor și Andrei Nicolescu – regizor muzical, creator de content vizual, pianistul Daniele Terribile (Italia), flautistul Matei Ioachimescu (România-Austria) și pianista Mara Dobrescu (România-Franța) și pianistul Eugenio Abruzzese (Italia). De asemenea, în cadrul “Classic for Teens” Festival vor fi vernisate trei expoziții: George Enescu și Casa Regală a României realizată în parteneriat cu Muzeul Național George Enescu din București și expozițiile personale realizate de acuarelistul Igor Sava (Republica Moldova-Italia) și pictorul George Cristea (România).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

PROGRAM CONCERTE și EXPOZIȚII

Prezintă actorul SORIN FRÂNCU și muzicologul LUMINIȚA ARVUNESCU

Coprezentatori: KARLA DUCA, DARIA BOBOC, ANDRA TONTOROIU și ALEXANDRA GRIGORAȘ

21 septembrie 2022, ora 18:00 – Sala Balada

Spectacol susținut de Ansamblul Folcloric Țara Vrancei – avanpremieră festival

22 septembrie 2022, ora 11:00 – Sala mare Consiliul Județean Vrancea

Conferință de presă dedicată deschiderii festivalului Classic for Teens 2022

22 septembrie 2022, ora 17:00 – foaierul Teatrului Municipal Maior Gh. Pastia Focşani

Vernisajul expoziției GEORGE ENESCU ȘI CASA REGALĂ A ROMÂNIEI – expoziție dedicată violonistului, compozitorului și dirijorului George Enescu. Expoziția este organizată în parteneriat cu Muzeul Naţional George Enescu din București și va putea fi vizitată în perioada 23 septembrie – 2 octombrie 2022, în foyerul Ateneului Popular Maior Gh. Pastia.

22 septembrie 2022, ora 19:00 – Teatrul Municipal Maior Gh. Pastia Focşani

ROMANIAN MUSIC JOURNEY – concert inaugural susținut de soprana Rodica Vică (România-Austria), violonista Clara Cernat (România-Franța) și pianistul și compozitorul Thierry Huillet (Franța).

24 septembrie 2022, ora 17:00 – sediul Universității Al. I. Cuza Focşani,

Vernisajul expoziției realizată de elevii Liceului de Artă Gh. Tattarescu, dedicată marelui muzician George Enescu.

Expoziția va putea fi vizitata în perioada 24 septembrie – 2 Octombrie 2022.

25 septembrie 2022, ora 19:00 – Biserica Romano- Catolică Sfinții Petru si Pavel

O SEARĂ DEDICATĂ VIOLONCELULUI...

Concert susținut de violonceliștii Ștefan Cazacu și Mircea Marian (România).

26 Septembrie 2022, ora 17:00 – Galeriile de Artă

Vernisajul expoziției de pictură – Igor Sava, acuarele (Republica Moldova-Italia) și George Cristea, pictură în ulei (România) "Căutându-l pe Modigliani”. Expoziția va putea fi vizitata în perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2022.

27 septembrie 2022, ora 19:00 – Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia Focşani

MEMORII SONORE - Muzica românească în trecut şi prezent, spectacol de sunet şi imagine

Proiect finanțat de AFCN, realizat de Andreea Butnaru - povestitor şi pianist; Adrian Florescu – violonist solist; Florin Mitrea – violoncelist solist; Alin Chelărescu – tânăr compozitor și Andrei Nicolescu – regizor muzical, creator de content vizual. În colaborare cu MusicaViva. Mai multe detalii pe www.memoriisonore.ro

28 septembrie 2022, ora 19:00 – Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia Focşani

Recital de pian susținut de Daniele Terribile, Conservatorul de Muzică Santa Cecilia din Roma (Italia).

29 septembrie 2022, ora 19:00 – Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia Focşani

FANTASIA – concert susținut de flautistul Matei Ioachimescu (România-Austria) și pianista Mara Dobrescu (România-Franța).

1 octombrie 2022

Ora 16:00: finisajul expoziției și prezentarea lucrărilor realizate în cadrul masterclassului susținut de artistul Igor Sava (Republica Moldova-Italia) cu elevii Liceului de Artă Gh. Tattarescu din Focşani și premierea tinerilor participanți.

Ora 19:00: Ziua Internațională a Muzicii 2022 – Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia Focşani

Recital de pian susținut de Eugenio Abruzzese, Conservatorul de Muzică Santa Cecilia din Roma (Italia).

MASTERCLASS

26 – 28 august 2022 – Liceul de Artă Gheorghe Tattarescu

Masterclass de video-jurnalism susţinut de Doru Ionescu (jurnalist senior, TVR 2) şi Bogdan Sterpu (editor audio-video, TVR), fiecare cu peste 25 de ani de experienţă zilnică în Televiziunea Română.

26 – 30 septembrie 2022, Liceul de Artă Gheorghe Tattarescu

Masterclass de pictură susținut de acuarelistul Igor Sava (Republica Moldova-Italia)

27 – 29 septembrie 2022 - Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia Focşani

Masterclass susținut de pianista Mara Dobrescu (România-Franța)

Masterclass susținut de flautistul Matei Ioachimescu (România-Austria).

28 septembrie – 1 octombrie 2022 - Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia Focşani

Masterclass susținut de pianista Lea Pavarini, profesor și director al Departamentului de Relații Internaționale din cadrul Conservatorului de Muzică Santa Cecilia din Roma (Italia).