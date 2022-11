Muzician complex, interpret și muzicolog, Ilinca Dumitrescu a concertat în importante săli din 46 de ţări, pe cinci continente. A fost discipol al Cellei Delavrancea şi al lui Mihail Jora în România, iar la Conservatorul de Stat P. I. Ceaikovski din Moscova a studiat cu Stanislav Neuhaus şi Iakov Flier. Este deţinătoarea celor mai importante premii în ţara sa natală (Premiul Academiei Române – 1995, Premiul Institutului Cultural Român – 2003, Premiul Radio România Cultural – 2005 etc.), dar şi a multor distincţii internaţionale, printre care Commendatore dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana - 2005, acordată de către Preşedintele Republicii Italiene, şi Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres – 2012, din partea Guvernului francez). În anul 2013, Ilinca Dumitrescu a primit Premiul Forumului Muzical Român pentru întreaga activitate, după o prestigioasă carieră artistică de-a lungul a cinci decenii. Deţine o discografie semnificativă, LP-ul său 14 Sonate de Domenico Scarlatti fiind selecţionat în 1986 printre cele mai bune albume ale anului, alături de cele ale lui Emil Gilels, Radu Lupu sau Murray Perahia, de către International Record Critics Award, reunit la New York.

Concert aniversar - Ilinca Dumitrescu 70

Duminică 13 noiembrie, ora 19.00, Ateneul Român

Recital de pian

ILINCA DUMITRESCU

Program:

Domenico Scarlatti

10 sonate

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaţiuni în re major pe o temă de Duport, KV 573

Frédéric Chopin

Mazurca în fa diez minor, op. 6, nr. 1

Mazurca în la minor, op. 67, nr. 4

Poloneză-fantezie, op. 61