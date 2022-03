Concert Aniversar „Nelly Miricioiu 70”, pe scena Operei Naționale București

Publicul spectator va avea ocazia de o asculta pe celebra soprană de renume mondial, Nelly Miricioiu, alături de invitatul special al evenimentului, tenorul de talie internațională Gregory Kunde și soliștii operei bucureștene soprana Marta Sandu Ofrim și tenorul Daniel Magdal. La pupitrul dirijoral, tot în calitate de invitat, se va afla marele dirijor Giuliano Carella, maeștri de cor: Daniel Jinga, Adrian Ionescu. Conceptul regizoral poartă semnătura lui Rareș Zaharia, iar prezentatorul serii va fi Andrei Lazăr. Vor participa Orchestra și a Corul Operei Naționale București. Concertul se va desfășura Sub Auspiciile Familiei Regale a României.

Nelly Miricioiu este una dintre marile soprane române afirmată într-o prestigioasă carieră internațională și remarcată prin extraordinara versatilitate cu care a interpretat un vast repertoriu de la Belcanto la Verism abordând compozitori italieni, germani, ruși și francezi.

După debutul fulminant de la Covent Garden în rolul Nedda din „Pagliacci”, în 1982, şi după apariția de la Scala, în rolul Luciei din „Lucia di Lammermoor”, Nelly Miricioiu a cântat în toate marile opere ale lumii, lucrând cu cei mai faimoşi dirijori şi regizori. S-a impus prin creații interpretative de neuitat în „Tosca” (rolul titular) de Puccini alături de marii tenori José Carreras, José Cura și Neil Schicoff dar și în „La Bohème” (Mimì) împreună cu Placido Domingo. În rolul titular din „La Traviata” de Verdi, interpretat încă de la începutul carierei și cu care a apărut pentru prima dată la Opera din București la 27 mai 1980 avându-i parteneri pe Octavian Naghiu și Nicolae Herlea, s-a bucurat de răsunătoare succese împărțite cu marii tenori Franco Bonisolli și Roberto Alagna. Cariera sa a avut parte de un bogat program concertistic, dar și de o prodigioasă activitate de mentorat în cadrul Programului „Jette Parker" pentru tineri artişti al Royal Opera House.

În 1983, Nelly Miricioiu și-a făcut debutul pe scena Teatrului alla Scala din Milano în rolul titular din „Lucia di Lammermoor” de Donizetti. Ulterior, devenind o personalitate foarte afirmată, soprana română a apărut pe scenele celor mai importante teatre lirice din Europa, cântând la Amsterdam, Bruxelles, Roma, Hamburg, Geneva, München, Viena, Salzburg, Paris, Madrid, Barcelona, etc., fiind constant aclamată ca Violetta din „La Traviata” de Verdi, Mimì din „La Boheme” și Cio-Cio-San din „Madama Butterfly” de Puccini, Silvana din „La Fiamma” și rolul titular din „Marie Victoire” de Respighi, rolul titular din „Adriana Lecouvreur” de Cilea, rolul titular din „Francesca da Rimini” de Zandonai și foarte multe altele. Nelly Miricioiu a cântat, de asemenea, pe scenele lirice din Statele Unite ale Americii, de la Washington, DC, la Philadelphia, Dallas, și San Francisco, făcându-și debutul la Metropolitan Opera din New York ca Mimì din „La Boheme” în 1989. A evoluat și în America de Sud, la opera din Santiago de Chile și la Teatro Colon în Buenos Aires.

Considerat unul dintre cei mai importanți soliști de pe scena lirică internațională, tenorul american Gregory Kunde are în mod regulat apariții pe cele mai prestigioase scene de operă din lume, colaborând cu dirijori și orchestre de cel mai înalt calibru. Realizările lui Kunde au fost recunoscute cu o serie de premii, cel mai recent fiind „Cântărețul anului” la International Opera Awards 2016. Aclamat de-a lungul carierei sale pentru interpretări în roluri de belcanto din opere franceze și italiene, Kunde s-a impus acum ca un exponent important al multor roluri dramatice din opere de Bellini, Verdi, Puccini, Giordano, Saint-Saëns și alții. Cele mai importante momente ale lui Kunde includ revenirea pe scena Royal Opera House, Covent Garden pentru rolul titular din „Otello” și Manrico din „Il trovatore” de Verdi, rolul Polline din „Norma” de Bellini la Teatro Real, Samson din „Samson et Dalila” de Saint-Saëns și Renato Des Grieux din ”Manon Lescaut” la Teatro Regio di Torino, Arrigo din ”I vespri siciliani” de Verdi la Palau de les Arts, Valencia, rolul titular din „Andrea Chénier” de Giordano la Teatro dell'Opera di Roma și la Bilbao și rolul Enée din „Les Troyens” de Berlioz la Teatro alla Scala. Pe scenele de concerte, momentele sale marcante includ Calaf din „Turandot” de Puccini cu Orchestra Filarmonicii din Israel sub bagheta lui Zubin Mehta, „Das Lied von der Erde” de Mahler la BBC Proms, „Requiem”-ul de Verdi la Bilbao, rolul titular din „Otello”de Verdi la The Cincinnati May Festival.

Giuliano Carella a studiat dirijatul la Conservatorul „Giuseppe Verdi” din Milano și compoziția la Conservatorul „Cesare Pollini” din Padova, obținând Diploma de Merit a Academiei „Chigiana” din Siena, unde s-a perfecționat sub îndrumarea lui Franco Ferrara. A colaborat cu o serie de teatre importante din Monaco, Berlin, Hamburg, Paris, Marsilia, Strasbourg, Madrid, Barcellona, Lisabona, Monte Carlo, Tel Aviv, Buenos Aires, Detroit, Tokyo, Liege, Toulouse, Verona, Bologna, Palermo, Genova, Trieste, Pesaro, Martina Franca, Torre del Lago și Dordrecht, având un repertoriu foarte vast. Abordează și repertoriul vocal simfonic, fiind invitat să dirijeze în săli de concerte celebre precum Sala „Pleyel” din Paris, „Queen Elizabeth Hall” din Londra, respectiv „Concertgebouw” din Amsterdam. Dintre înregistrarile sale amintim integrala cu opera „Sonnambula” de V. Bellini (Premiul Muzica) și „Ernani” de G. Verdi (Premiul Diapason), „Ultimele zile ale orașului Pompei” de G. Pacini (Timbrul de Platină), recital alături de Orchestra Engleză de cameră împreună cu Sumi Jo și Jennifer Larmore (nominalizare la Grammy Award 1999), și Vesselina Kasarova. Dintre angajamentele sale recente menționăm prezența sa la pupitrul dirijoral la Opera de Marseille în „Carmen” de Bizet (ianuarie 2022), Oper Frankfurt în „Bianca e Falliero” de Rossini (februarie-martie 2022) și Israeli Opera, Tel Aviv în „Aida” de Verdi (iunie -iulie 2022).