Concerte, jam sessions si ateliere la Sounds of Summer – Jam in the Park, intre 18 – 21 august, in Parcul Obor

Prima editie a Sounds of Summer – Jam in the Park, evenimentul dedicat improvizatiei muzicale, se va desfasura in parcul Obor din Bucuresti intre 18 si 21 august iar intrarea pentru public este libera. Pe durata celor patru zile, ce au fiecare cate o tematica proprie – orientala, africana, balcanica si latino-americana, vor avea loc concerte live, jam sessions, ateliere interactive de muzica pentru toate varstele si de creatie pentru copii si o zona de targ.