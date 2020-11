Corul Filarmonicii „George Enescu” aniversează 70 de ani, alături de pianistul și dirijorul Christian Zacharias, în stagiunea online

Filarmonica „George Enescu” marchează două evenimente importante în această perioadă. Joi, 26 noiembrie 2020, de la ora 19.00, va fi transmisă pe canalele online o nouă înregistrare a unui concert condus de celebrul pianist și dirijor german Christian Zacharias, director de onoare al instituției, cu participarea Corului Filarmonicii „George Enescu”, care aniversează 70 de ani de existenţă.

Programul concertului din această săptămână, înregistrat la 13 aprilie 2018, în care dirijor şi solist este Christian Zacharias, a fost alcătuit din capodopere ale unor mari compozitori: Nanie, Cântecul destinului, de Johannes Brahms, Introducere și Allegro appassionato pentru pian și orchestră, de Robert Schumann și Simfonia nr.3, în la minor, op.56, „Scoțiana”, de Felix Mendelssohn.

„La 1 Decembrie, Corul Filarmonicii „George Enescu” aniversează 70 de ani de când, sub directoratul lui Constantin Silvestri, a luat fiinţă acest ansamblu, devenit ulterior unul din cele mai bune din Europa. Suntem bucuroși să aniversăm 70 de ani de existență a Corului. Colaborările cu unele orchestre ale lumii, printre care se numără Filarmonica din Berlin, Orchestra Naţională a Franţei, London Symphony Orchestra, dar şi permanenta prezenţă alături de Orchestra Filarmonicii „George Enescu” au însemnat succese de prestigiu în activitatea sa. Prezenţa unor iluştri muzicieni de la Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Kiril Petrenko, Lawrence Foster i-a onorat pe artiştii acestui ansamblu, iar vastitatea şi diversitatea repertoriului au atras mereu aplauzele audienței. Joi seară, veţi auzi două lucrări de Brahms, interpretate sub bagheta celebrului maestru Christian Zacharias. Sper să ne bucurăm din nou, în curând, de căldura publicului din Ateneul Român”, a declarat Iosif Ion Prunner, care pregătește în prezent Corul Filarmonicii „George Enescu”.

Stagiune online



Joi, 26 noiembrie, ora 19.00

Orchestra simfonică şi Corul Filarmonicii „George Enescu“

Dirijor şi solist: Christian Zacharias

Program

Johannes Brahms: Nänie, Cântecul destinului

Robert Schumann: Introducere și Allegro appassionato pentru pian şi orchestră, op. 92

Felix Mendelssohn: Simfonia nr. 3, în la minor, op. 56, „Scoţiana”

Înregistrarea concertului din 13 aprilie 2018 va putea fi ascultată pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu“

Partener media al evenimentului este Radio România Muzical. Înregistrarea concertului este transmisă, joi-seară, și pe pagina de Facebook a Radio România Muzical.

Christian Zacharias, la repetiții

Christian Zacharias, care a devenit în luna aprilie a acestui an director de onoare al instituției, şi-a început cariera în calitate de pianist, a continuat apoi şi în calitate de dirijor, fiind actualmente unul dintre cele mai prestigioase nume înscrise în elita muzicală internaţională. Cea mai îndelungată colaborare a sa este cu St. Paul Chamber Orchestra şi cu orchestrele simfonice din Göteborg şi Boston, Kammerorchester Basel, Konzerthausorchester Berlin şi Bamberger Symphoniker.



Din 1990, Christian Zacharias a apărut în câteva pelicule şi filme documentare, dintre care „Domenico Scarlatti la Sevilia”, „Robert Schumann - poetul vorbeşte” (ambele pentru INA, Paris), „Între scenă şi sala de studiu” (pentru WDR-arte) şi „De B comme Beethoven à Z comme Zacharias" (RTS, Elveţia).



Printre numeroasele sale premii şi distincţii se numără Midem Classical Award Artist of the Year (2007) şi Officier dans l'Ordre des Arts et des Lettres decernat de guvernul francez.



În perioada în care a activat ca director artistic şi dirijor principal al Orchestre de Chambre de Lausanne, înregistrările sale cu această orchestră s-au bucurat de un succes răsunător în presa internaţională. De referinţă rămâne integrala concertelor pentru pian de Mozart, care a câştigat premiile Diapason d'Or, Choc du Monde de la Musique şi ECHO Klassik. Cele mai recente înregistrări ale sale includ cele patru simfonii de Schumann şi simfoniile berlineze de Carl Philipp Emanuel Bach. A fost preşedintele juriului Concursului Clara Haskil din 2015 și 2017.

Înfiinţat la 1 decembrie 1950 de directorul de atunci al Filarmonicii, Constantin Silvestri, Corul Filarmonicii „George Enescu” i-a avut la conducerea sa pe Ştefan Mureşianu, D.D. Botez, Vasile Pantea.



Când legendarul Constantin Silvestri a înfiinţat Corul, se simţea nevoia stringentă a unei recuperări, susţinută şi de colaborarea cu nume consacrate ale baghetei dirijorale: George Georgescu, Igor Markevitch, Georges Pretre, Lawrence Foster, Sergiu Comissiona, Cristian Mandeal, Ghenadi Rojdestvenski.



Începând cu 1990, Corul Filarmonicii „George Enescu” a luat parte la manifestări extraordinare în viaţa muzicală din România. Astfel, ansamblul a avut posibilitatea să colaboreze în 1995 cu marele compozitor polonez Krzysztof Penderecki, iar în 1998 a realizat împreună cu Orchestre Nationale de France şi Lawrence Foster o variantă de concert a operei Oedipe, de George Enescu, în cadrul Festivalului Internaţional omonim. Din 1997, Corul Filarmonicii este condus de dirijorul şi pianistul Iosif Ion Prunner, membru şi continuator al unei familii renumite de muzicieni şi oameni de cultură din România.



Printre succesele notabile înregistrate în ultima perioadă se numără şi colaborările cu orchestre şi dirijori de calibru internaţional în cadrul Festivalului „George Enescu”: Daniel Barenboim şi Staatskapelle Berlin (2013, în Patru piese sacre de Verdi) şi Vladimir Jurovski şi Orchestra Filarmonicii din Londra (2017, în Oedip, de Enescu, spectacol susţinut ulterior şi în deschiderea stagiunii curente a aceleiaşi instituţii muzicale britanice).

Canalul YouTube al Filarmonicii „George Enescu“ a fost adăugat, în cadrul stagiunii online, celorlalte instrumente de promovare ale evenimentelor instituției: site web, pagina de Facebook, newsletter.

Canalul YouTube nou creat oferă celor interesați posibilitatea de abonare și de alertare prin e-mail asupra noilor postări.