CORUL NAȚIONAL DE CAMERĂ „MADRIGAL-MARIN CONSTANTIN” ÎN CONCERT LA BAZILICA SFÂNTUL PETRONIU DIN BOLOGNA

Luni, 29 noiembrie 2021, ora 19:00, la Bazilica Sfântul Petroniu din Bologna (Piazza Maggiore), Consulatul General al României la Bologna, Asociația culturală româno-italiană Propatria din Roma și Accademia di Romania in Roma, cu patronajul Ambasadei României în Italia și al Festivalului Internațional George Enescu, organizează, cu ocazia Zilei Naționale a României 2021, un concert susținut de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” dirijat de Ana Ungureanu. Programul concertului ce marchează inaugurarea celei de-a XI-a ediții a Festivalului Internaţional Propatria - Tinere Talente Românești va cuprinde piese de: Jacques Arcadelt, Hans Leo Hassler, Ola Gjeilo, Arvo Pärt, Anton Bruckner, Pelle Olofson, Florian Costea, Nicolae Lungu (solistă: Teodora Jaworski), Anton Pann (arr. Dan Mihai Goia), Francisc Hubic (solist: Denis Maxim), Filotei Monahul, Mircea Valeriu Diaconescu, Vytautas Miškinis, Knut Nystedt și Gordon Young. De asemenea, tot cu această ocazie va fi prezentat și ultimul produs discografic al Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” albumul Hora Staccato. Participarea la eveniment se face pe bază de invitație și cu respectarea normelor sanitare în vigoare.

„Perfecțiune! Când am ascultat Madrigalul cântând, am avut cea mai sigură senzație de perfecțiune!” - Leopold Stokowski

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” este este o emblemă a vieții muzicale românești și universale. Din momentul înființării sale, în 1963, de către legendarul muzician și dirijor Marin Constantin (1925–2011), Corul Madrigal a susținut peste 4.600 de concerte aplaudate în întreaga lume, impunându-se ca un adevărat brand de țară. Este unul dintre etaloanele mondiale ale muzicii corale camerale și păstrătorul unui concept unic, definit prin sonoritatea specifică, amplasamentul stereofonic în scenă și costumele impunătoare. Repertoriul său este îndreptat către Renașterea europeană, cântul gregorian și bizantin, tradiţionalele colinde, dar și către compoziţiile din creația clasică și contemporană, românească și universală. În anul 1969, la Paris, Corul Madrigal a fost distins cu Diploma de Onoare UNICEF, iar în 1971, Premiul Criticii Muzicale Germane. În 1979, Corul Madrigal a primit Diploma de Onoare și Premiul „Marele Duce Adolphe”, la Luxemburg. În anul 1992, lui Marin Constantin i s-a acordat titlul de Ambasador al Bunăvoinței UNESCO, fiind singurul român care a primit această distincție, iar în anul 2003, Corul Madrigal a fost decorat de Președinția României cu Ordinul „Meritul Cultural” în Grad de Comandor.

În prezent Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” este o instituţie publică de concerte de importanță națională, aflată în subordinea Ministerului Culturii din România. Directorul de onoare al ansamblului este dirijorul Ion Marin, renumit pe plan internațional, iar din anul 2014 managementul instituției este coordonat de Emil Pantelimon. Dirijorul principal al Corului Madrigal este Anna Ungureanu – discipol și continuator al maestrului Marin Constantin, iar din 2016 dirijorul secund este Cezar-Mihail Verlan. În noiembrie 2016 Corul Naţional de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” a fost recunoscut oficial ca Ambasador al Libertăţii, Speranţei şi Păcii, primind premiul „Jean Nussbaum and Eleanor Roosevelt” la Palatul Naţiunilor Unite din Geneva, în cadrul Summit-ului Global de Religie, Pace şi Securitate. În anul 2019, pe lângă turneele și Concertele Extraordinare de Crăciun și de Paște, adevărate fenomene muzicale în România, ansamblul a fost parte integrantă a spectacolului La Cetra d’Orfeo „Ay Amor!”, un proiect conceput și dirijat de muzicianul belgian Michel Keustermans în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, iar în luna noiembrie, partidele de voci feminine (soprană și alto) s-au alăturat Orchestrei Simfonice din Hamburg, dirijate de maestrul Ion Marin, pentru concertul „Doppelfenster: Beethoven und Pergolesi”. Creator de evenimente prin excelență, Corul Madrigal a susținut, în condițiile complicate ale anului 2020 Stagiunea estivală în aer liber, cu cinci concerte – spectacol, cu tematici, repertorii, costume și abordări artistice diferite: „Hora staccato”, „Madrigal cântă copiilor”, „Muzica Renașterii”, „Bijuterii corale” și „Ave Maria”. De asemenea, în ultimele luni, Corul Madrigal a lansat înregistrările celebrelor sale Concerte Extraordinare de Crăciun și de Paște, dirijate de Anna Ungureanu și Cezar-Mihail Verlan, ce pot fi găsite gratuit și pe nou creata aplicație online Madrigal App - https://app.madrigal.ro/ , precum și cinci noi albume discografice alături de Roton Music – trei albume „Madrigal de Crăciun” / ”Madrigal for Christmas” (pentru care a primit Discul de Aur) și două albume dedicate sărbătorilor pascale – „Ave Maria”, dirijor Anna Ungureanu și „Săptămâna Patimilor”, dirijor Cezar-Mihail Verlan. Din anul 2011, Corul Madrigal derulează Programul Național Cantus Mundi, cel mai mare program de integrare socială prin muzică a copiilor din România, inițiat de maestrul Ion Marin. Un program ce reunește în prezent peste 1.660 de coruri și peste 60.000 de copii din țară și diaspora. Începând cu anul 2021, Corul Madrigal implementează un amplu proiectde comunicare internațională și de diplomație culturală, oferind unora dintre statele lumii imnurile lor naționale, interpretate la cele mai înalte standarde acustice și vizuale. Astfel, într-un singur an, Corul Madrigal va înregistra peste 20 de imnuri naționale. Amplul program include și lansarea unui CD cu aceste imnuri, la începutul anului 2022.