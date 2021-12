De Crăciun, formația The Mono Jacks lansează varianta simfonică a piesei ”Gândurile”

Băieții de la The Mono Jacks s-au gândit să ofere fanilor lor un cadou de Crăciun, așa că pe 24 decembrie lansează hit-ul ”Gândurile” într-o variantă specială, alături de orchestra simfonică ALTOrchestra condusă de dirijorul Tiberiu Soare.

The Mono Jacks a fost una dintre cele 5 trupe românești care în 2018 a făcut parte din proiectul ALTOrchestra 100, marcând 100 de ani de la Marea Unire prin unirea metaforică a două stiluri muzicale diametral opuse: rock-ul alternativ și muzică simfonică. Sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare și alături de o orchestră simfonică creată special pentru proiect, The Mono Jacks au susținut 3 concerte în săli de spectacole din București, Iași și Cluj. Acum, la 3 ani distanță, The Mono Jacks lansează piesa ”Gândurile” extrasă din concertul filmat pe 4 decembrie 2018 în Sala Epika de la Grand Cinema Băneasa București.

Premiera piesei va avea loc azi, 24 decembrie, la ora 15:00, pe canalul oficial de YouTube al formației.

Doru Trăscău, solistul The Mono Jacks declară: ” ”Gândurile” a fost primul single The Mono Jacks în limba română. Ei bine, în varianta ALTOrchestra, cu aranjamentul lui Dan Georgescu, piesa asta mai capătă un primat, ea devine primul nostru Tango. Spatele drept, capul in lateral, coatele sus și DANS!”.

Din 24 decembrie, piesa va fi disponibilă pentru streaming și download pe toate platformele digitale.

Piesa originală ”Gândurile” a fost inclusă pe EP-ul ”Fortunes” lansat de The Mono Jacks în 2011. Aranjamentele muzicale pentru varianta cântată alături de orchestra au fost realizate de către Dan Georgescu.

Despre The Mono Jacks

The Mono Jacks sunt o poveste despre perseverență, dăruire și urmărirea până în pânzele albe a visurilor care te definesc. Trupa fondată de Doru Trăscău (ex-ab4) în 2008, care a lansat un album de debut bine primit – Now In Stereo – în 2010, a depășit numeroase schimbări de componență și un hiatus de doi ani până s-a regrupat, în 2017, în formula actuală. Cu o energie regăsită, The Mono Jacks au lansat la finalul aceluiași an mult așteptatul disc secund, Ușor distorsionat, un succes răsunător și eminamente neașteptat care a încununat 9 ani de eforturi, căutări și muncă făcută din pasiune.

Cu trei single-uri care au intrat repede în conștiința ascultătorilor de alternative – „Un sfert de secundă”, „Infinit” și „1000 de DA”, și din ce în ce mai multe concerte cu casa închisă în toată țara, The Mono Jacks au lucrat în același timp neobosit la muzică nouă. Gloria, cel de-al treilea album, a sosit repede, la începutul lui 2020, lansat printr-un concert sold-out la Arenele Romane din București. Pe parcursul celor 11 noi piese The Mono Jacks reiau abordarea muzicală la intersecția dintre indie, alternative și post-punk, rafinând o amprentă stilistică proprie împreună cu versurile în română.

Muzica lor a răsunat până acum la mari festivaluri (Sziget, Exit Festival, Eurosonic Noorderslag, ARTmania, Electric Castle) cât și prin turnee în toată țara, vorbind despre gânduri și sentimente pe care le trăim cu toții.