Deschidere EXTRAORDINARĂ de stagiune la Sala Radio: Rumon Gamba dirijează Le Sacre du Printemps

Absolvent al Academiei Regale de Muzică din Londra, RUMON GAMBA a colaborat cu celebra BBC Philharmonic ca dirijor asistent și ulterior ca dirijor asociat. Activitatea sa se derulează cu precădere în țările nordice, unde astăzi este dirijor principal al Orchestrei Simfonice din Oulu – Finlanda. A fost dirijor principal şi director muzical al NorrlandsOperan – Suedia, dirijor principal al Aalborg Symfoniorkester – Danemarca și dirijor principal şi director muzical al Iceland Symphony Orchestra – Islanda.

De asemenea, a colaborat cu Rotterdam Philharmonic Orchestra, Gothenburg Symphony, Sinfónica de Galicia la Festivalul Musika-Música din Bilbao ș.a. Interesat de muzica nouă, Rumon Gamba a dirijat prime audiţii, precum premiera operei Two Boys de Nico Muhly la English National Opera, Concertul pentru violă de Brett Dean alături de BBC Symphony Orchestra, Dancer in the Dark de Poul Ruders, Blood on the Floor şi Scherzoid de Mark-Anthony Turnage.

Rumon Gamba va dirija la Sala Radio una dintre lucrările ce au definit istoria muzicii în secolului XX: Le Sacre du Printemps – Ritualul Primăverii, semnată de IGOR STRAVINSKI, celebrul compozitor deținător a 4 premii Grammy, de la a cărui naștere se aniversează 140 de ani. Anul viitor, în 2023, se vor împlini 110 de la premiera absolută a lucrării, la Paris, moment ce a născut un scandal ilustru în epocă. Așa cum fierbea Europa în pragul Primului Război Mondial, tot așa s-au agitat „temperamentele” și în Théâtre des Champs-Élysées la premiera din 29 mai 1913 - sub bagheta lui Pierre Monteux și în coregrafia lui Nijinski – ajungându-se la fluierături sau chiar la violență fizică.

Dar, ca orice lucru care intrigă și provoacă, Le Sacre du Printemps i-a făcut o imensă publicitate lui Stravinski, care a devenit cel mai discutat compozitor al timpului. O muzică ce suna complet disonant, definită de mulți drept barbară, un nou tip de armonie, ritmuri necunoscute până atunci șocau așa cum șocase Simfonia a 9-a a lui Beethoven un secol mai devreme. Paradoxal, doar un an mai târziu, interpretată în concert la Casino-ul din Paris, sub bagheta aceluiași dirjor ca la premieră, lucrarea s-a bucurat de mare succes, fiind și astăzi mai des cântată în versiune de concert decât coregrafiată.

Concertul inaugural al noii stagiuni se va deschide cu o partitură semnată de marele compozitor ceh ANTONIN DVOŘÁK: Concertul în si minor pentru violoncel și orchestră, ocazie de a-l aplauda pe violoncelistul RĂZVAN SUMA, solist al Orchestrelor Radio, director artistic al proiectului Icon Arts Transilvania și fondator al Ansamblului PlaCello.

Răzvan Suma a prezentat turnee naționale începând cu anul 2012. Suita de proiecte Vă place Bach? ,Vă place Brahms?, Vă place Tango?, Vă place SCHU...?, Vă place Beethoven? sau Vă plaCello? l-au plasat pe Răzvan în topul celor mai activi violonceliștilor români. La acestea se adaugă turneele grupului ArgEnTango, cu proiectele Piazzolla, o poveste autentică, Tango Tradițional și Tango LA CETATE. De asemenea, este fondator al Ansamblului PlaCello, din care mai fac parte violonceliștii Ștefan Cazacu, Ella Bokor și Mircea Marian.