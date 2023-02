A dirijat serviciile de nuntă ale Familiei Regale britanice: dirijorul CHRISTOPHER WARREN-GREEN invitat la Sala Radio

A fost invitat să dirijeze la serviciile de nuntă ale Majestății Sale Regele Charles al III-lea și Majestății Sale Regina Camilla la Capela St. George din Windsor - 2005, ale Alteței Sale Regale Prințul și Prințesa de Wales (Prințul William și Kate Middleton) la Westminster Abbey - 2011 și ale Ducelui și Ducesei de Sussex (Prințul Harry și Meghan Markle) la Capela St. George din Windsor - 2018. De asemenea, a dirijat Orchestra de Cameră din Londra cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a Majestății Sale Regina Elisabeta și Orchestra Philharmonia pentru concertul de 90 de ani al Majestății Sale la Teatrul Regal, Drury Lane, concertul de 60 de ani al Majestății Sale Regele Charles la Palatul Buckingham și la multe alte ocazii regale.

CHRISTOPHER WARREN-GREEN se va afla la pupitrul ORCHESTREI DE CAMERĂ RADIO în primul concert al primăverii: miercuri, 1 martie 2023 (19:00) va dirija evenimentul ce se va deschide cu o scurtă lucrare a compozitorului englez George Butterworth: The banks of Green Willow, creație inspirată de cântece populare din folclorul britanic. Seara de la Sala Radio va continua cu Haydn: Concertul nr. 2 pentru violoncel și orchestră, prilej de a-l revedea pe violoncelistul RĂZVAN SUMA, solist al Orchestrelor Radio, director artistic al proiectului Icon Arts Transilvania și fondator al Ansamblului PlaCello. Concertul se va încheia cu Simfonia nr. 5 semnată de SCHUBERT.

Dirijorul britanic CHRISTOPHER WARREN-GREEN este directorul muzical al London Chamber Orchestra din Marea Britanie. Este dirijor laureat și consilier artistic al Orchestrei Simfonice din Charlotte, Carolina de Nord, după un mandat de 12 ani ca director muzical. Este președinte al Fundației pentru tineri muzicieni.

În 2022, Warren-Green a sărbătorit o carieră profesională de 50 de ani, timp în care a dirijat orchestre eminente din întreaga lume, printre care Orchestra din Philadelphia, Orchestra din Minnesota, orchestrele simfonice din Detroit, Houston, Toronto, Seattle și Vancouver, precum și Orchestra Simfonică Națională din Washington D.C. ș.a. În Marea Britanie, a colaborat cu orchestrele Philharmonia, Royal Philharmonic, London Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic și Royal Scottish National. În Europa, a dirijat Orchestre National de Belgique, Beethoven Orchestra Bonn, Orchestre National de Montpelier, Orchestra Simfonică RTÉ, Orchestra Simfonică a Islandei și, în Asia de Est, orchestrele simfonice Hong Kong Philharmonic, NHK Symphony, Yomiuri Nippon, Singapore, Sapporo și KBS.

Dirijorul și violonistul Christopher Warren-Green și-a început cariera la vârsta de 17 ani, iar la 21 de ani a fost numit concertmaestru al Orchestrei Naționale BBC din Țara Galilor, apoi a ocupat aceeași poziție în Orchestra Philharmonia sub bagheta lui Ricardo Muti și, mai târziu, a devenit concertmaestru al orchestrei Academiei St. Martin in the Fields, sub bagheta lui Sir Neville Marriner. Este membru al Academiei Regale de Muzică, unde a fost profesor timp de opt ani.

RĂZVAN SUMA este unul dintre cei mai activi muzicieni români, cu un repertoriu cuprinzător, realizat în sute de recitaluri şi concerte susţinute în întreaga lume. Pe lângă activitatea concertistică din România, cântă frecvent împreună cu pianistul spaniol Josu Okiñena, alături de care a concertat în săli ca Berliner Philharmoniker, Auditorio Nacional de Madrid, Teatro Colon din Buenos Aires, Centrul Cultural Belém din Lisabona, Megaron din Atena, Kursall din San Sebastian, Casa da Musica din Porto, Opera House din Hanoi – Vietnam.

Răzvan Suma a prezentat turnee naționale începând cu anul 2012. Suita de proiecte Vă place Bach?, Vă place Brahms?, Vă place Tango?, Vă place SCHU...?, Vă place Beethoven? sau Vă plaCello? l-au plasat pe Răzvan în topul celor mai apreciați violonceliști români. La acestea se adaugă turneele grupului ArgEnTango, cu proiectele Piazzolla, o poveste autentică, Tango Tradițional și Tango LA CETATE. De asemenea, este fondator al Ansamblului PlaCello, din care mai fac parte violonceliștii Ștefan Cazacu, Ella Bokor și Mircea Marian.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹