Dirijorul american Roderick Cox și pianista Alexandra Silocea la Sala Radio

Începând din stagiunea 2024/25, acesta este director muzical al Orchestrei Operei din Montpellier (Franța). Invitațiile lui Roderick Cox alături de ansambluri internaționale de cel mai înalt nivel includ Philadelphia Orchestra, Boston Symphony, Orchestre de Paris, Los Angeles Philharmonic, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ș.a. De asemenea, este fondator al Roderick Cox Music Initiative (2019) – un program care oferă burse și oportunități tinerilor muzicieni. Filmul documentar premiat intitulat Conducting Life (2020), reflectă credința sa în puterea transformatoare a muzicii. În iulie 2020, Roderick Cox a vorbit, într-un interviu acordat pentru New York Times, despre angajamentul său de a schimba percepțiile istorice și înguste asupra muzicii clasice.

Invitată specială a serii este și pianista Alexandra Silocea, care a evoluat pe marile scene ale lumii, precum Konzerthaus sau Musikverein din Viena, Carnegie Hall – New York, Royal Festival Hall și Wigmore Hall din Londra și care va cânta de această dată la Sala Radio Mendelssohn – Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră. Seara se va deschide cu cu Brahms: Uvertura Tragică și se va încheia cu celebra Simfonie nr. 6 – Patetica semnată de Ceaikovski.

Captivând publicul prin interpretările sale emoționante și abordarea inovatoare, pianista franco-română ALEXANDRA SILOCEA este dedicată atragerii unor noi categorii de spectatori către muzica clasică. Ea creează punți între muzică și artă, colaborând cu instituții culturale renumite precum National Gallery Londra, Heidi Horten Collection - Viena, Wien Museum, Mozart Haus, Gustav Mahler Society, Schönberg Center și multe altele, cu scopul de a face muzica și arta mai accesibile tuturor.

A fost invitată, pentru a treia ediție consecutivă, la Festivalul Enescu, după ce a cântat cu Orchestra „Svetlanov” (2019) și Orchestra Simfonică Radio din Berlin (2021), sub bagheta dirijorului Vladimir Jurowski. În anul 2023 a interpretat Concertul pentru pian „WATER” de Fazil Say cu Filarmonica „George Enescu”, sub bagheta dirijorului Alexandre Bloch.

În august 2024, a lansat podcastul său Piano Fortissimo, cu invitați internaționali din întreaga lume. Alexandra Silocea a contribuit la volumul „In Memoriam Radu Lupu”, publicat în 2023, care cuprinde amintiri prețioase despre Radu Lupu de la mai mulți artiști renumiți, printre care Nelson Goerner, Elisabeth Leonskaja, Lawrence Foster.

Alexandra a inițiat un nou format denumit „Klimt meets Bösendorfer - The Tree of Life”, îmbinând pian solo, cântecele lui Gustav Klimt, poezie și un pian cu coadă Bösendorfer unic, în ediție limitată. Acest concept a avut premiera la Galeria Națională din Viena (Kunsthistorisches Museum Wien). Conceptul a avut un succes atât de mare încât este acum disponibil în limbile germană, engleză, franceză și română.

Artistă Bösendorfer de peste 20 de ani, Alexandra a fost invitată la festivaluri precum Enescu, Ravinia, Dvorak, Brighton, Rydale, Festivalul Mahler, concertele sale fiind transmise în direct de BBC Radio 3, Radio France, ORF, Mezzo, Marquee TV. A fost aplaudată alături de orchestre precum London Philharmonic Orchestra, Berlin Radio Symphony, Orchestra Simfonică din Bamberg, Orchestra de Cameră din Montreal, Orchestra de Cameră din Viena, Oulu Symphony etc.