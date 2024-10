Doi invitați speciali sosesc la Sala Radio: dirijorul britanic Rumon Gamba și pianistul Teo Gheorghiu

Marcat de frumusețea inedită a insulei scoțiene Staffa și a peșterii sale cu impunătoare coloane de bazalt, compozitorul a transpus sonor impresiile sale de călătorie. Concertul se va încheia cu suita Appalachian Spring, semnată de compozitorul american AARON COPLAND, concepută inițial sub forma unui balet pentru celebra coregrafă Martha Graham. Povestea ne poartă în Munții Apalași, pe continentul american, eterna temă a războiului fiind prezentă în acțiunea baletului. Versiunea orchestrală a lucrării a avut premiera în 1945, în interpretarea Filarmonicii din New York.

Evenimentul va fi dirijat de muzicianul britanic RUMON GAMBA. Absolvent al Academiei Regale de Muzică din Londra, acesta a colaborat cu celebra BBC Philharmonic și activitatea sa se derulează cu precădere în țările nordice, unde astăzi este dirijor principal al Orchestrei Simfonice din Oulu – Finlanda. A fost dirijor principal şi director muzical al NorrlandsOperan – Suedia, dirijor principal al Aalborg Symfoniorkester – Danemarca și dirijor principal şi director muzical al Iceland Symphony Orchestra – Islanda.

De asemenea, a colaborat cu Rotterdam Philharmonic Orchestra, Gothenburg Symphony, Sinfónica de Galicia la Festivalul Musika-Música din Bilbao ș.a. Interesat de muzica nouă, Rumon Gamba a dirijat prime audiţii, precum premiera operei Two Boys de Nico Muhly la English National Opera, Concertul pentru violă de Brett Dean alături de BBC Symphony Orchestra, Dancer in the Dark de Poul Ruders, Blood on the Floor şi Scherzoid de Mark-Anthony Turnage.

O altă prezență specială, în ipostază solistică, este cea a pianistului TEO GHEORGHIU, care a studiat la Londra și la Philadelphia. Acesta va interpreta una dintre cele mai emoționante partituri ale romantismului muzical: Concertul în la minor pentru pian și orchestră, unicul concert de pian semnat de SCHUMANN.

Cu o poveste de viață multiculturală, derulată pe mai multe continente, Teo Gheorghiu s-a născut în Elveția, acolo unde părinții săi se mutaseră de puțin timp, venind din Canada. Teo Gheorghiu a debutat în 2004 în celebra sală de concert Tonhalle – Zurich și de atunci a fost aplaudat la Paris, Tokyo, Sankt Petersburg, Madrid, New York, Londra etc. A cântat alături de mari orchestre precum Royal Philharmonic Orchestra, Danish National Symphony Orchestra și Royal Liverpool Philharmonic.

În 2010, a devenit cel mai tânăr laureat al râvnitului premiu Beethovenring la Beethovenfest - Bonn și a primit distincția „Cel mai bun artist canadian” la ediția din 2017 a Concursului Muzical Internațional de la Montréal. Primul său CD a fost lansat de Deutsche Grammophon în 2009, iar în decembrie 2022 Teo Gheorghiu a lansat albumul său intitulat „ROOTS”, o explorare a originilor sale românești, transpusă în muzică.

