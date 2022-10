Doliu în cultura românească! Soprana Mariana Nicolesco a murit

Mariana Nicolesco a fost membră de onoare a Academiei Române, aleasă la 31 mai 1993. Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi. A fost decorată în Franţa cu Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Ofiţer, precum şi cu Ordinul Steaua României în grad de Mare Ofiţer. Distinsă cu Medalia UNESCO pentru merite artistice. La 21 noiembrie 2005 i-a fost conferit înaltul titlu de Artist al UNESCO pentru Pace, de directorul general Koikiro Matsuura, în cadrul unei ceremonii la Paris.

Aclamată ca Regina del Belcanto, Primadonna Assoluta, Diva Divină pe cele mai prestigioase scene şi în principalele săli de concert ale lumii, printre care Teatrul alla Scala din Milano, Metropolitan Opera din New York, Bayerische Staatsoper München, Teatrul La Fenice din Veneţia, Teatro Municipal din Rio de Janeiro, Gran Teatre del Liceu din Barcelona, Lyric Opera Chicago, Semperoper Dresda, San Francisco Opera, la Tokyo, Nagoya, Osaka, Pretoria, la Festivalul de la Salzburg, Maggio Musicale Fiorentino sau Rossini Opera Festival de la Pesaro, la Carnegie Hall din New York, Royal Festival Hall de la Londra, Musikverein de la Viena, Salle Pleyel la Paris, Concertgebouw la Amsterdam, Marea Sală a Conservatorului din Moscova, Accademia di Santa Cecilia de la Roma, soprana Mariana Nicolesco a sedus publicul cu vocea sa, cu măiestria sa în arta cântului şi cu personalitatea ei scenică, abordând cu brio un amplu repertoriu mergând de la baroc la creaţia contemporană, potrivit Academiei Română.

A interpretat în premieră mondială capodopera Seven Gates of Jerusalem de Krzysztof Penderecki la celebrarea a 3000 de ani ai Oraşului Sfânt.

Invitată de Papa Ioan Paul II, Mariana Nicolesco a cântat minunatele colinde româneşti la Primul Concert de Crăciun în Vatican, transmis de Mondovisione şi urmărit de peste un miliard de oameni.

Un studiu arată că, în istoria Teatrului alla Scala din Milano, este soprana care a apărut în cele mai multe premiere absolute. Interpretările Marianei Nicolesco sunt considerate de marele critic şi muzicolog italian Paolo Isotta drept adevărate “miracole de expresie, tehnică vocală, transfigurare lirică, începând cu mitica ei Traviata de debut“, la Maggio Musicale Fiorentino - operă în care avea să strălucească de peste 200 de ori pe scenele lumii - ori cu sublima capodoperă Beatrice di Tenda de Vincenzo Bellini. Înregistrarea pe CD a operei La Traviata de Giuseppe Verdi a fost publicată în America în mult celebrata serie Historical Performances, în timp ce aceea cu Beatrice di Tenda era declarată de revista Gramophone, la Londra, “piatră de hotar în discografia belliniană”.

Membră de Onoare a Academiei Române, Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, de asemenea Membră de Onoare a Academiei Internaţionale Mihai Eminescu din Craiova, Profesor Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Profesor Onorific precum şi Doctor Honoris Causa al Universităţii Transilvania din Braşov, Doctor Honoris Causa al Academiei de Arte din Chişinău, unde a susținut conferenţa pe tema “Sărbătorim Centenarul Marii Uniri prin Arta Sacră a Cântului”, Membră a Academiei Europene de Ştiinţe, Arte şi Litere din Paris. Primește Premiul Constantin Brâncoveanu “pentru întreaga sa carieră de excepție”.

Comandor al Republicii Italiene, Ofiţer al Ordinului Artelor şi Literelor în Franţa, ea e decorată cu Ordinul Naţional Steaua României în Grad de Mare Cruce “pentru merite excepţionale, în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa carieră”, desemnată Prima Femeie de Succes din România, Mariana Nicolesco, “o mare voce a timpului nostru”, a primit Premiul Special şi Medalia Kulturpreis Europa “pentru performanţele sale artistice, pentru calitatea sa de mentor şi formator al tinerei generaţii şi pentru rolul excepţional, încununat de succes, pe care-l asumă în relaţia României cu Europa şi a Europei cu România”.

Soprana Mariana Nicolesco a murit

Laureată a Medaliei UNESCO pentru Merite Artistice, Mariana Nicolesco a fost numită Artist UNESCO pentru Pace “în semn de recunoaştere a angajamentului său în favoarea moştenirii muzicale, a creaţiei artistice, a dialogului între culturi şi a contribuţiei sale la promovarea idealurilor Organizaţiei” şi Ambasador Onorific UNESCO.

Ea se consacră în continuare, între altele, activităților legate de evenimentele majore pe care le-a creat: Festivalul şi Concursul Naţional al Liedului Românesc sau Festivalul şi Concursul Internaţional de Canto Hariclea Darclée, manifestare la care au participat din 1995 încoace peste 2900 de tinere talente din 50 de ţări şi 5 continente, între o ediție şi alta a acesteia având loc Cursuri de Măiestrie Artistică oferite unui mare număr de artişti români şi din diverse alte ţări. Evenimentelor Darclée le-a fost acordat Înaltul Patronaj UNESCO.

“Una dintre cele mai importante competiţii din lume” scrie în Ediţia Jubiliară a Concursului Internaţional de Canto Hariclea Darclée prestigiosul cotidian italian Corriere della Sera în articolul intitulat „Constantin Brâncuşi, George Enescu, Mariana Nicolesco, sau Cultul unei ţări pentru Gloriile sale”.

Mariana Nicolesco: Cântul e o artă sacră, legătura cea mai directă şi mai profundă a fiinţei noastre cu Domnul

“Timp de ani şi ani de zile, când nu mă puteam reîntoarce pe locurile natale din cauza regimului la putere şi când vocea şi cântul mă purtau pe aripile gloriei în marile teatre de operă ale lumii, eram mândră să citesc în ziare şi reviste titluri de articole ori menţiuni de genul: Il grande soprano romeno Mariana Nicolesco, La Gran Diva Rumana Mariana Nicolesco, The Great Romanian Soprano Mariana Nicolesco. Asta în Europa şi în America, în Japonia şi în America de Sud. Referinţa la ţara din care veneam arunca o lumină aparte, splendidă, spre orizonturile carpatice, şi o dată cu aceasta o mare bucurie în sufletele părinţilor mei, ale prietenilor de aici şi ale multor români care aveau să-mi mărturisească în ultimele două decenii curajul pe care aceste ştiri îl aduceau în familiile lor prin posturile de radio străine, Europa Liberă, Vocea Americii, Deutsche Welle şi altele: curajul şi speranţa, ideea că românii pot reuşi pe lumea asta lucruri extraordinare. Se crea chiar o unitate naţională, în timpuri grele, printr-o sensibilă identificare a multora de acasă cu unul de-al lor plecat să-şi înfrunte destinul artistic pe marile valuri ale existenţei.



Am resimţit intensitatea acestui sentiment încă de la primele mele recitaluri la Ateneul Român, în 1991, când aveam să cânt pentru prima oară în România. Am resimţit şi resimt această solidaritate de atunci încoace zi de zi, oriunde m-aş afla în ţară. Oamenii ştiu că mi-a fost dat să ating culmi ale artei cântului şi resimt acest lucru într-un profund acord cu propria lor fiinţă. Şi mai ştiu un lucru: că tot ce am făcut în ţară din 1991 încoace am făcut gratuit, că n-am căutat să-mi aproprii nimic şi că am dăruit fără umbră de rezervă tot ce puteam oferi compatrioţilor mei, şi în primul rând tinerelor generaţii de artişti.



Iată de ce în Bucureşti, la Brăila, Braşov, Cluj, Sibiu sau în călătoriile mele în Italia, Franţa, Bulgaria, Grecia, ori chiar la Malta, când mă recunosc unii români, sau grupuri întregi, mi se întâmplă să aud aceste cuvinte tulburătoare: « ­ Vă mulţumesc, sau vă mulţumim pentru tot ce aţi făcut şi faceţi pentru noi». Nu am făcut nimic pentru ei personal, dar sentimentul de comunitate şi de comuniune pe care-l exprimă e o solidă dovadă că naţiunea noastră există.



Timidă, camuflată, frustrată, această comuniune a sufletelor e o forţă imensă, care nu-şi găseşte însă, la ora actuală, expresia în viaţa publică, ceea ce divide şi separă trecând, temporar sper, înaintea a ceea ce uneşte.



Cântul e o artă sacră, legătura cea mai directă şi mai profundă a fiinţei noastre cu Domnul, şi minunatele manifestări pe care le-am creat în România, Festivalul şi Concursul Naţional al Liedului Românesc, Festivalul şi Concursul Internaţional de Canto Hariclea Darclée la care, din 1995 încoace, s-au prezentat peste 2000 de concurenţi, în imensa lor majoritate români, dar şi din alte 47 de ţări, Cursurile de Măiestrie Artistică, Master Classes, pe care le ofer în anii dintre o ediţie şi alta a Concursului şi Festivalului, succesul mondial al acestora, reprezintă, în mod evident, mărturia adeziunii noilor generaţii la o înaltă spiritualitate, la o minunată comuniune prin artă, pe care eu m-aş bucura s-o regăsesc în spiritul şi curajul tuturor românilor.”

Jurnalul Național 28 Noiembrie 2012