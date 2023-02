Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › Doliu în muzică. Un cunoscut compozitor american s-a stins din viață, la 94 de ani Doliu în muzică. Un cunoscut compozitor american s-a stins din viață, la 94 de ani

Sursa foto: Hepta

Cunoscutul compozitor Burt Bacharach a murit la 94 de ani, în locuința sa din Los Angeles. El a devenit celebru în anii 1960 pentru melodiile ”Alfie”, ”Raindrops Keep Fallin’ On My Head, „Walk on By”, „Do You Know the Way to San Jose” și „I Say a Little Prayer”.