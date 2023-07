Doliu în muzică. O celebră cântăreață s-a stins din viață. A fost "cea mai franțuzoaică dintre artiștii britanici"

S-a născut la Londra dar a devenit cunoscută cântând în limba franceză și s-a mutat în Franța în anii 1970.

Vedeta de origine franco-britanică a avut o relație profesională și personală cu muzicianul Serge Gainsbourg și a fost considerată o emblemă de stil la sfârșitul anilor 1960 și în anii 1970.

Relația sa cu Gainsbourg , care a murit în 1991, a făcut-o celebră în întreaga lume, în urma hitului lor "Je t'aime... moi non plus". Duetul a fost înregistrat în 1968, la câteva luni după ce s-au întâlnit pe platoul de filmare al peliculei "Slogan".

Au fost împreună timp de 12 ani, dar au rămas prieteni și după despărțire, Gainsbourg continuând să scrie cântece pentru Birkin, potrivit BBC.

Cei doi au avut o fiică, Charlotte Gainsbourg, care este actriță și cântăreață și a obținut mai multe premii.

Relația lor a fost cunoscută ca fiind "tumultoasă", iar Birkin ar fi scris în jurnalele sale din 2020 că între ei au existat violențe.

Dar ea l-a apărat frecvent pe Gainsbourg, inclusiv împotriva acuzațiilor de hărțuire ale unei cântărețe.

Cuplul s-a despărțit în 1981, iar Birkin și-a continuat cariera de actriță și cântăreață, lansând albume precum "Baby Alone in Babylone" în 1983 și "Amour des Feintes" în 1990.

Înainte de a se muta în Franța și de a-l întâlni pe Gainsbourg, a fost căsătorită cu compozitorul britanic John Barry, până la sfârșitul anilor 1960.

Printre filmele în care Birkin a jucat sunt Blow Up (1966), Death on the Nile (1978) și Evil Under the Sun (1982).

Ea a fost și model și a inspirat tendințe în modă, precum poșeta Birkin, produsă de Hermes.

Cântăreața și-a anulat recent un turneu din motive de sănătate.

„Am fost întotdeauna o mare optimistă și îmi dau seama că mai am nevoie de ceva timp pentru a putea cânta din nou pe scenă și cu voi”, a transmis artista într-un comunicat din luna mai 2023, anunțând anularea spectacolelor sale.

Jane Brikin a suferit un accident vascular cerebral în septembrie 2021, care a forțat-o să anuleze o apariție planificată la un festival de film american.

Presa franceză a anunțat că a fost găsită decedată în locuința sa din Paris.

Menna Rawlings, ambasadorul Marii Britanii în Franța, i-a adus un omagiu pe Twitter, descriind-o ca fiind "cea mai franțuzoaică dintre artiștii britanici".

››› Vezi galeria foto ‹‹‹