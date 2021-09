Dream Theater va susține un concert în România

Formația DREAM THEATER va ajunge la București pe 29 mai 2022, pentru a prezenta live publicului din România noul produs discografic intitulat „A View From The Top Of The World”, material ce va fi lansat pe 22 octombrie 2021, prin InsideMusic.



Chiar și după sute de spectacole, peste 15 milioane de discuri vândute, două nominalizări la premiile GRAMMY și aproape patru decenii împreună, DREAM THEATER continuă să surprindă cu noi materiale discografice. Ultimul videoclip lansat de formație „The Alien”, a depășit 1 milion de vizualizări în numai 2 săptămâni.



Pentru concertul de la București au fost puse deja biletele în vânzare.

DREAM THEATER:

Înființat în 1985 de trei studenți la prestigiosul colegiu de muzică Berklee – basistul John Myung, chitaristul John Petrucci și bateristul Mike Portnoy - Dream Theater este grupul muzical care s-a impus ca port-stindard al sonorităților progresive în lumea metal.

Stabiliți în New York, acești muzicieni au adus, mai mult decât oricare alții, în atenția iubitorilor de muzică mai agresivă, un stil compozițional plin de schimbări de tempo, măsuri mixte, modulații surprinzătoare și structuri complexe, toate acestea fără a renunța la elementele definitorii pentru metal.

După un prim album alături de solistul vocal Charlie Dominici - When Dream and Day Unite, apărut în 1989 - postul de frontman a fost preluat de canadianul James LaBrie, care a rămas până astăzi vocea Dream Theater.

Trupa a căpătat tot mai multă vizibilitate pe scena rock și metal, cu albume ca Images and Words, Metropolis Part 2: Scenes from a Memory sau Train of Thought intrate definitiv în canonul genului. La clape s-au succedat virtuozii Kevin Moore, Derek Sherinian și, în cele din urmă, Jordan Rudess (astăzi deja membru de 22 de ani), însă în rest singura schimbare majoră a avut loc odată cu plecarea membrului fondator Mike Portnoy, înlocuit în 2010 de Mike Mangini.

Chiar și traiectoria ulterioară a unora dintre cei trecuți prin Dream Theater - în special, evident, Portnoy - și proiectele separate ale celor care au rămas pe loc arată creativitatea excepțională a muzicienilor care au activat de-a lungul timpului în trupă.

Cel mai recent album, Distance Over Time, apărut acum doi ani, este ca o sinteză muzicală a carierei trupei, apreciat atât de fanii noi, mereu uimiți de versatilitatea și virtuozitatea acestor muzicieni, cât și de cei mai vechi, care reclamau într-o vreme excesul de tehnică, preferând cântecele inspirate și mai firești – sau mai ușor de urmărit, în funcție de perspectivă.

Pe cât sunt de finisate albumele de studio Dream Theater, pe atât de fascinante sunt concertele, unde dragostea de muzică și entuziasmul membrilor trupei, parcă neatinse de trecerea anilor, îi încântă pe cei deja cuceriți și îi cuceresc pe cei mai sceptici.