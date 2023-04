„The Magic of Duke Ellington” - concert de jazz la Sala Radio

Pianist, compozitor și dirijor al formației sale de jazz, muzicianul american a semnat un număr foarte mare de compoziții (peste o mie), parte dintre acestea devenind cunoscute standarde de jazz, fiind adesea considerat ca cel mai important compozitor de jazz din istorie. În 1999, i s-a acordat postum Premiul Special Pulitzer pentru muzica sa.

Sub bagheta dirijoarei SIMONA STRUNGARU veți asculta piese ca Blue Cellophane, Don’t Get Around Much Anymore, Things Ain’t What They Used To Be, I Let a Song Go Out of My Heart sau Solitude.

„După concertul dedicat muzicii lui Chick Corea ce a deschis stagiunea 2022 – 2023 la Sala Radio, Big Band-ul Radio continuă seria “The Magic Of” într-un concert dedicat uneia dintre cele mai importante personalități a jazz-ului mondial: Duke Ellington.

Muzica sa a modelat și influențat puternic toată istoria jazz-ului și ne bucurăm să aducem pe scena Sălii Radio un concert de jazz clasic, ce pune în prim plan instrumentul complex și plurivalent care este Big-Band-ul.

Ellington a fost un muzician deosebit de liber în gândire, un artist care - deși se bucura de o apreciere generală (câștigător a 11 premii Grammy și nominalizat de 22 de ori) - nu a dorit să fie categorisit drept strict compozitor de jazz, ci de muzică americană. Inspirația principală a lucrărilor sale a fost societatea care îl înconjura, pe care a surprins-o în toate fațetele ei și transmis-o tuturor categoriilor de public, într-o vreme în care acest lucru era foarte rar acceptat.

Publicul nostru se va putea bucura de sonorități diafane, dar și de etalarea forței orchestrei de jazz, într-un concert ce va evidenția calitățile improvizatorice, dar și pe cele de echipă ale membrilor Big Band-ului - declară Simona Strungaru despre evenimentul pe care l-a inițiat la Sala Radio.

