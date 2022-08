Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › După succesul de la Glastonbury, Jessie Ware vine la Festivalul Fall in Love, la Mogoșoaia După succesul de la Glastonbury, Jessie Ware vine la Festivalul Fall in Love, la Mogoșoaia

După succesul de la Glastonbury, Jessie Ware vine la Festivalul Fall in Love, la Mogoșoaia

Jessie Ware vine la Festivalul Fall în Love, care va avea loc între 2 și 4 septembrie, pe domeniul Palatului Mogoșoaia. Anul acesta, artista a lansat „Free Yourself”, primul material solo din ultimul an, iar piesa se va auzi live în cadrul festivalului de la începutul lunii Septembrie. Artista britanică abia așteaptă să-și revadă fanii români, așa că le-a transmis un mesaj video, special pentru cei care vin s-o vadă la Fall in Love.