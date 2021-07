Eduard Antal în Turneul naţional “Orgile României” – ediţia a III-a iunie-septembrie 2021

O primă etapă a turneului naţional Orgile României, ajuns la a treia sa ediţie, se apropie de final, continuând incursiunea în istoria acestui fabulous instrument pe teritoriul României, invitând la descoperiri şi redescoperiri ale unui tezaur cultural ascuns, prin recitaluri extraordinare susţinute în catedrale şi biserici catolice şi evanghelice din Bucureşti, Deva, Sibiu, Braşov şi Cluj Napoca, de tânărul organist Eduard Antal.

În vara anului 2021, Turneul naţional „Orgile României” propune o a treia ediţie, mai specială, care a început pe 27 iunie, dar nu ştim când se va termina. Primul concert a avut loc pe 27 iunie la Catedrala Sf. Iosif din Bucureşti, după care turneul a continuat pe 1 iulie, la Biserica Reformată din Deva, pe 2 iulie, la Biserica Evanghelică Sf. Ioan din Sibiu, în cadrul festivalului “Zilele muzicale româno-americane” şi pe 4 iulie, la Braşov, la Biserica Romano-Catolică Sf. Petru și Paul, urmând să continue cu un concert programat pe 16 iulie, ora 19 - Cluj Napoca, Biserica Piaristă - Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” în Stagiunea Concertelor de vară KlausenMusik 2021.

În luna august, sunt programate alte concerte în biserici romano catolice din Moldova. Detalii despre acestea vor fi comunicate în luna august pe www.orgileromaniei.ro.

În bisericile din România există peste 1000 de orgi. Acestea reprezintă un tezaur de tradiție culturală pe cât de bogat, pe atât de neștiut de public. Repertoriul ales de Eduard Antal propune o panoramare plină de culoare a modului în care s-a scris pentru "Regina Instrumentelor" în secole de istorie a muzicii, cuprinzând lucrări adaptate sau scrise în original pentru orgă din repertoriul universal şi românesc din creaţia lui Nicolas de Grigny, Johann Sebastian Bach, George Enescu, Dinu Lipatti, Louis Vierne, Gabriel Faure sau Alfred Hollins.

Turneu Național – Orgile României – ediția a III-a – 2021

27 iunie, ora 20 - Bucureşti, Catedrala Sfântul Iosif

01 iulie, ora 19 - Deva, Biserica Reformată

02 iulie, ora 19 - Sibiu, Biserica Evanghelică Sf. Ioan în cadrul festivalului “Zilele muzicale româno-americane”

04 iulie, ora 19 - Braşov, Biserica Romano-Catolică Sf. Petru și Paul

16 iulie, ora 19 - Cluj Napoca, Biserica Piaristă - Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” în Stagiunea Concertelor de vară KlausenMusik 2021

Program muzical

Eduard Antal – orgă

Nicolas de Grigny (1672-1703): Veni, Creator Spiritus - en taille à 5

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Passacaglia și fuga în do minor BWV 582

George Enescu (1881-1955): Preludiu din Suita în stil vechi, op. 3

Dinu Lipatti (1917-1950): Nocturnă în fa# minor, op. 6

Louis Vierne (1870-1937): Hymne au Soleil din Suita 2, op. 53

Gabriel Fauré (1825-1924): Siciliana în sol minor, op. 78 din Pelléas et Mélisande

Alfred Hollins (1865-1942): Uvertura de concert nr. 2 în do minor

Biografie

Eduard Antal este organistul titular al Catedralei Romano-Catolice Sfântul Iosif din București și este managerul de proiect al Festivalului de Orgă Cantus Ecclesiae. În cadrul „Universității Naționale de Muzică București” a absolvit ciclurile de licență și de master, specializarea orgă, sub îndrumarea domnului profesor Dan Racoveanu. În prezent este doctorand al aceleiași instituții, avându-l drept coordonator pe profesorul și compozitorul Dan Dediu. Pregătirea sa muzicală se datorează și participării active la cursurile susținute de muzicienii Steffen Schlandt, Erich Türk, Marcel-Octav Costea, Konrad von Abel, Giulio Prandi și Issac Alonso.

Eduard este unul dintre muzicienii care reprezintă UNMB în proiectul „Young Musicians, Ambassadors of the National University of Music Bucharest”. Este un bun ambasador nu numai al UNMB, dar și al propriului său talent și al artei interpretative românești de orgă.

Este laureat al Concursului Național de Interpretare „Ada Ulubeanu”, edițiile 2020 și 2019, și de asemenea, în cadrul aceluiași concurs, a primit Premiul Special „Franz Xaver Dressler” pentru cea mai bună interpretare.

În anul 2018 a primit „Bursa de excelență” din partea „Universității Naționale de Muzică București” pentru performanțe cultural-artistice remarcabile, iar în perioada 2017-2018 a fost bursier al Fundației „Principesa Margareta a României”, în cadrul programului „Tinere Talente”.

A susținut numeroase recitaluri ca solist în Elveția, Italia, Ungaria, Turcia și în orașe importante din România precum București, Brașov, Arad, Timișoara, Alba Iulia, Sibiu, Mediaș. În anul 2020 a concertat în cadrul Turneului Național „Orgile României” – ediția a II-a.

A participat la festivaluri naționale și internaționale dintre care amintim: „Festivalul de Orgă Cantus Ecclesiae” – 2021, „Festivalul Internațional de Orgă București” – 2020, „Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu” – 2019, „Festivalul Muzicii Belgiene” – 2019, „Helmut Platner” – 2018, „VoxNovus” – 2018, „VoxEarlyMusic” – 2017, „Festivalul Chei” – 2017. A făcut parte din poiectele „Poveștile instrumentelor – orga clasică” 2020 și „ConectArts” 2018.