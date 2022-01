Elegie pentru victimele Holocaustului, interpretată la Filarmonica „George Enescu”

Programul concertelor de joi, 27 și vineri, 28 ianuarie 2021, susținute de Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”, de la ora 19.00, în Sala mare a Ateneului Român, mai include Concertul nr. 20, în re minor, pentru pian şi orchestră, KV 466 de Wolfgang Amadeus Mozart cu Dimitri Malignan în ipostază solistică, și Simfonia nr. 2, în re major, op. 36 de Ludwig van Beethoven.

Elegie pentru coarde, timpani şi acordeon, “Dachau Reflections”, a avut premiera în septembrie 1997, cu Orchestra Filarmonicii din Bergen, Norvegia, dirijată de compozitorul Yoav Talmi. De atunci, a fost interpretată de peste 20 de orchestre din SUA, Canada, Norvegia, Polonia, Franța, Olanda, Letonia, Israel, Grecia, Argentina, Peru, Costa Rica „În procesul de compoziție a Elegiei, am construit un colaj de imagini trecătoare din trecut și prezent. Astfel, se aude un cântec evreiesc din ghetou (Sub cerul înstelat) interpretat de la depărtare de un cvartet de coarde, precum și Sarabanda pentru violoncel solo de Bach. O temă din Kindertotenlieder de Gustav Mahler deschide lucrarea. O altă temă a aceleiași lucrări este citată spre încheiere, ca postludiu al tăcerii și al acceptării. Sunetele acordeonului amintesc de cineva aruncat din stradă în ghetou. Elegia a fost scrisă în 1997, parțial în Israel, parțial în San Diego, și este dedicată bunicilor mei, pe care nu i-am cunoscut niciodată”, mărturisește compozitorul.

Concertul în re minor pentru pian şi orchestră, KV 466, compus în 1785, este primul din cele două concerte scrise de Mozart într-o tonalitate minoră. Simfonia nr. 2, în re major, op. 36 de Ludwig van Beethoven a fost compusă în 1802, când auzul său era degradat ireversibil. A fost interpretată pentru prima dată la Viena, la 5 aprilie 1803, sub bagheta compozitorului. Concertul lui Mozart este „poate cel mai furtunos, mai intens şi mai sumbru în atmosferă şi expresivitate”, în timp ce „simfonia lui Beethoven are alura unui zâmbet schiţat în vremuri sumbre”, potrivit muzicologului Octavia-Anahid Dinulescu.

Yoav Talmi

Dirijor şi compozitor, Yoav Talmi este unul dintre cei mai cunoscuţi muzicieni din Israel, fiind distins în 2013 cu Premiul pentru compoziţie oferit de Prim-ministrul Israelului. Este absolvent al Academiei de Muzică Rubin din Tel Aviv şi al prestigioasei Juilliard School din New York, unde a studiat compoziţia şi dirijatul cu burse acordate de America Israel Cultural Foundation (AICF). Este dirijor principal invitat la München Philharmonie, director muzical la Arnhem Philharmonic, Hamburg Symphony, San Diego Symphony, Quebec Symphony şi la Israel Chamber Orchestra. Este unul dintre fondatori şi primul director muzical al New Israeli Opera. Colaborează cu numeroase orchestre printre care Berlin Philharmonic, Concertgebouw din Amsterdam, toate orchestrele importante din Londra, orchestrele simfonice din Viena, Hamburg, Praga, St. Petersburg, Oslo, Stockholm, Varşovia, München, Orchestre National de France, Tonhalle din Zürich, Santa Cecilia din Roma, orchestre ale radiodifuziunilor din Israel, Franţa, Italia, Spania, Germania, Polonia, Olanda, Belgia, Finlanda şi Suedia. În Japonia a condus NHK Symphony, New Japan Philharmonic şi Tokyo Symphony, iar în SUA a dirijat orchestre din Pittsburgh, Detroit, St. Louis, Houston, Dallas, Indianapolis, Rochester, Seattle. A realizat înregistrări pentru Chandos, Decca, EMI, Naxos, Teldec, CBC Records (Toronto), Atma şi Analekta (Montreal). Discul său cu Simfonia nr. 9 de Bruckner la pupitrul Filarmonicii din Oslo a câştigat Grand Prix du Disque la Paris, în timp ce numeroase înregistrări cu Quebec Symphony, San Diego Symphony şi Israel Chamber Orchestra au câştigat premii importante şi au fost elogiate de presa de specialitate de pretutindeni. Dintre lucrările compuse de Yoav Talmi amintim De Profundis pentru cor şi orchestră, Animi Motus pentru orchestră şi cor de copii (sau de femei), Elegy for Strings, Timpani & Accordion (Dachau Reflections), Clarinet Quintet, Music for Flute String Orchestra, Suite of Israeli Songs pentru flaut şi orchestră de cameră (sau pian), Dreams (Halomot) pentru cor a cappella, Three Monologues pentru flaut (sau violoncel) solo, Three Humoresques pentru cor a cappella, cât şi multe transcripţii, orchestrări, aranjamente pentru orchestră, cor şi ansambluri camerale.

Dimitri Malignan

Pianistul Dimitri Malignan posedă „acea măiestrie fundamentală a literei care singură permite să ajungi la spirit", despre care vorbea Cortot ( în Lettre du Musicien - Frédéric Gaussin). Laureat la numai 19 ani al prestigiosului Prix Cortot 2017, impresionează prin maturitate, inteligență muzicală și sensibilitate. La acest concurs a câștigat trei premii în luna mai 2021: premiul 3 oferit de către Stingray Classica, premiul publicului oferit de către ICI Musique și premiul J.S. Bach oferit de către Festivalul Bach Montréal. Născut la Paris într-o familie de origine română, nepot al compozitorului Henry Mălineanu, a început să studieze pianul la vârsta de 5 ani cu pianistul Nicolas Horvath. În 2011, a fost admis în clasa Ludmilei Berlinskaya, discipol al pianistului Sviatoslav Richter, la Ecole Normale de Musique "A. Cortot" din Paris. A obținut diplomele decernate de Ecole Normale de Musique din Paris cu cele mai înalte distincții. În 2020, la 22 de ani, a absolvit Masterul la Conservatorul din Amsterdam. În același an a devenit bursier al Fundației Europene Yamaha. A fost premiat la peste 20 de concursuri, a concertat în săli importante: Salle Cortot (Paris), Saint Martin-In-The-Fields (Londra), Konzerthaus (Berlin), Merkin Concert Hall (New-York), Ateneul Român și Palatul Regal (București), Filarmonicile din Timișoara, Craiova și Chișinău, Muzeul Ceaikovski din Klin (Rusia), cât și în Olanda, Danemarca, Monaco, Italia și Croația. A fost invitat la festivaluri prestigioase precum: Flâneries Musicales de Reims, Nohant Festival Chopin, Nuits du PianoParis, Nuits du Piano d'Erbalunga și Trasimeno Music Festival (Italia). În 2020, a lansat proiectul "Missing Voices" dedicat compozitorilor evrei dispăruți în Holocaust.