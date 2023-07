Elton John a spus adio fanilor, într-un concert memorabil! Vă voi păstra în ''minte, inimă şi suflet''

"Să cânt pentru voi a fost motivul meu de a trăi, iar voi aţi fost absolut magnifici", a mărturisit artistul.

În vârstă de 76 de ani, Elton John a făcut înconjurul lumii cu turneul său ''Farewell Yellow Brick Road'', care a debutat în 2018. El a susţinut 330 de concerte înainte de Stockholm, străbătând Europa, Australia, Noua Zeelandă, SUA, Canada şi Marea Britanie.



Starul rock s-a asigurat că ultimul său concert va fi memorabil interpretând 23 din cele mai de succes melodii ale sale într-un concert de două ore şi jumătate, pe parcursul căruia a schimbat patru ţinute strălucitoare.

După o interpretare plină de energie a „Philadelphia Freedom”, a salutat publicul şi a spus: „Bună seara, Stockholm. Sunt foarte bucuros să mă aflu în Suedia, această ţară foarte frumoasă ca să-mi închei Farewell Yellow Brick Road, aşa că hai să facem un spectacol grozav!” S-a lansat apoi în „I Guess That’s Why They Call it the Blues”.

A urmat apoi „Border Song”, pe care i-a dedicat-o regretatei Aretha Franklin, care a făcut un cover după această piesă în 1972, şi pe care Elton John a supranumit-o „Regina muzicii soul”.

După o interpretare emoţionantă a melodiei ''Your Song'' şi înainte de piesa finală, ''Goodbye Yellow Brick Road'', le-a mulţumit superfanilor lui care au venit de zeci de ori, unii de sute de ori la concertele lui, adăugând: ''Nici nu aveţi idee cât de mult înseamnă asta pentru mine''.



''Vă doresc atât de multă dragoste, sper să vă revăd în curând'', a adăugat el.

''Am avut cea mai minunată carieră, incredibilă. 52 de ani de bucurie pură de a face muzică, sunt atât de norocos că pot să cânt'', a adăugat cântăreţul. ''Dar n-aş fi aici fără voi. Voi aţi cumpărat single-urile, albumele şi CD-urile şi, mai important, aţi cumpărat bilete la spectacole şi ştiţi cât de mult îmi place să cânt în concert. A fost energia mea vitală să cânt pentru voi şi aţi fost absolut minunaţi. Mulţumesc. Nu vă voi uita niciodată. Am dat atât de multe concerte, cum aş putea uita? Sunteţi în mintea, în inima şi în sufletul meu şi vă mulţumesc atât de mult', a mai spus artistul.

În toată cariera sa de peste cinci decenii, Elton John a vândut peste 450 de milioane de discuri la nivel mondial. Pe lângă multe alte premii, Sir Elton John are în palmares şi cinci premii Grammy.