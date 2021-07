EUROPAfest – Bucharest International Jazz Competition, concerte live, cu public

EUROPAfest 28 se organizează în perioada 16-24 iulie 2021. Toate evenimentele vor avea loc la Sala Auditorium a Palatului Regal / Muzeul Național de Artă al României.

Biletele s-au pus în vânzare pe platforma iabilet.ro

În cadrul festivalului un loc aparte îl ocupă Bucharest International Jazz Competition, aflat la a 15-a ediție, cotat între primele 3 evenimente de jazz din Europa, conform BBC.

Sub sloganul „ Return to Live Music. No limits, just hope !” artiști din 20 de țări aduc în festival un mix eclectic de stiluri și ritmuri pentru gusturi diverse. Iubitor de jazz sau nu, la EUROPAfest – Bucharest International Jazz Competition vei avea parte de o experiență sonoră inedită – concerte, recitaluri, seri de jam sessions, spectacole de gala…jazz, jazz, jazz...se ascultă, se simte, se trăiește, se visează.

Directorul EUROPAfest, dl. Luigi Gageos declara:

“Am fost dintre puținii operatori culturali din România care nu și-au anulat evenimentele în 2020, ci le-au adaptat mediului online. Dar, atât ca muzician, cât și ca art manager pot spune cu certitudine că aceasta nu este o soluție care să poată înlocui spectacolele live. Publicul este o componentă importantă în ecuația unui concert reușit. Aplauzele, bucuria, emoția dată de evoluția pe scenă în fața publicului, energia care se creează și circulă între artiști și audiență nu pot fi înlocuite de niciun mijloc tehnic, de niciun artificiu de promovare.

Anual, peste 300 de muzicieni din mai mult de 40 de țări evoluau pe scenele festivalului în București și alte orașe. Anul acesta am avut abia în luna mai confirmarea că putem organiza festivalul în spații închise, așadar prezentăm artiști din 20 de țări într-un line-up variat și atrăgător. EUROPAfest are o ediție atipică, dar calitatea artiștilor și a producțiilor prezentate rămâne la aceleași standarde profesionale. Așteptăm publicul iubitor de muzică bună începând cu 16 iulie la sala de concerte !“

Unic în România, festivalul internațional EUROPAfest, organizat de jmEvents, aduce din 1994, în cadrul aceluiași eveniment, patru genuri muzicale: jazz, blues, pop și clasic. În 2005, EUROPAfest a fost primul eveniment căruia Casa Regala i-a acordat Înaltul Patronaj, iar din 2015 este festival EFFE | Europe’s finest festivals, titulatură oferită de Comisia Europeana și Parlamentul European.