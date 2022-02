Eurovision România. Anca Mazilu și Bogdan Stănescu prezintă primul show al Selecției Naționale 2022

Cu o experiență de peste 20 de ani în media, Anca Mazilu a fost reporter, jurnalist acreditat la Albo dei Giornalisi Roma, producător al mai multor genuri de emisiuni - reality show, matrimonial show, știri, dezbatere politică sau divertisment, iar în 2020 a tradus, în direct, Festivalul de la Sanremo, ediția cu numărul 70. La TVR, Anca este realizator- producător al emisiunii de dezvoltare relaționala "Eu pot" și gazdă a matinalului „Cu capu-n zori".

Anca Mazilu: „Eurovision România este un fenomen, nu doar un concurs de muzică. Să prezint semifinala din acest an, alături de Bogdan Stănescu, este o onoare pentru mine. Să văd live, de pe scenă, întreaga desfășurare a evenimentului, să simt de aproape emoțiile concurenților, să aștept decizia juriului... wow, asta da experiență! Sunt convinsă că rigurozitatea membrilor juriului din acest an se va împleti cu preferințele publicului, astfel încât, la Torino, în luna mai, vor urca pe scena Eurovision artiștii care reprezintă România cu adevărat! Succes tuturor! ”.

Bogdan Stănescu a participat la numeroase transmisii ale unor evenimente de marcă, precum Gala decernării Premiilor Oscar (trei ediţii), Gala decernării Premiilor Globul de Aur (trei ediţii), Gala decernării Premiilor Grammy (o ediţie), Eurovision Song Contest (2014,2015,2019), Spectacolul Eurovision: Europe Shine a Light – 2020 sau Festivalul Cântecul Italian Sanremo 2020, în calitate de comentator/traducător/moderator. Vedeta TVR este și profesor asociat la Catedra de Engleză a Universităţii din Bucureşti și doctor în filologie. Cu o experiență de peste 30 de ani în televiziune, Bogdan este gazda emisiunii „Cu capu-n zori” de la TVR 1, alături de Anca Mazilu.

„După ce am comentat patru ediţii ale Concursului Eurovision, dar şi spectacolul „Europe Shine a Light”, din anul 2020, sunt onorat şi mă bucur să privesc acest eveniment, extrem de iubit pe toată planeta, cu ochii prezentatorului. Îmi doresc ca România să trimită la Torino o piesă de calitate şi sunt încrezător că vom ţine pumnii strânşi în finala de pe 14 mai. Însă, deocamdată, pe 12 februarie ne vedem la semifinala naţională. Le doresc mult succes tuturor concurenţilor!”, a declarat Bogdan Stănescu.

Pentru Ilinca Băcilă, este al cincilea an consecutiv în care participă, într-un rol sau altul, la fenomenul Eurovision. A fost, pe rând, reprezentantă a României în concurs (locul 7 în finală, alături de Alex Florea), membru în juriul național, în cel internațional, a prezentat notele României în faza internațională, iar anul acesta va fi în Camera Verde, alături de semifinaliști.

„Este o mare plăcere pentru mine ca, an de an, să contribui la acest drum muzical către Eurovision Song Contest. Abia astept să încurajez concurenții în Camera Verde, să le împărtășesc din experiența mea și să fiu alături de ei într-un moment atât de magic în cariera lor”, mărturisește Ilinca.

Semifinala Selecției Naționale se încheie pe 12 februarie, cu un show transmis în direct la TVR 1, TVR Internaţional, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00.

Până atunci, în premieră la Selecția Națională, fanii își vor vota favoriții pe pagina oficială de Facebook Eurovision România, în intervalul 9 februarie, ora 20.00 - 10 februarie, ora 20.00 (piesele sunt disponibile pe canalul de Youtube al TVR, pe pagina de Facebook Eurovision România și pe siteul eurovision.tvr.ro) .

Primii cinci vor fi calificați în a doua etapă a semifinalei, alături de aleșii juriului.

În cadrul show-ului, juriul de specialiști va alege doar zece piese pentru marea finală.

Ultimul act al competiției va avea loc pe 5 martie, când vom afla și numele reprezentantului țării noastre în concursul internațional Eurovision.

Toate informaţiile privind modalitatea de înscriere și organizarea concursului sunt prezentate în Regulamentul Selecţiei Naţionale, disponibil pe site-ul oficial eurovision.tvr.ro.

Despre Eurovision:

Eurovision Song Contest 2022 va avea loc în Italia, la Torino, cu semifinalele pe 10 şi 12 mai şi finala pe 14 mai 2022. România va intra în concurs joi, 12 mai, în partea a doua a Semifinalei cu numărul 2.

Sub sloganul „The sound of beauty”, Eurovision Song Contest 2022 va aduce, pe scena din Torino, reprezentanţii celor 41 de ţări înscrise în competiţie: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Georgia, Grecia, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Țărilor de Jos, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Ucraina şi Marea Britanie.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de EBU - cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. European Song Contest (ESC) se desfăşoară în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume, fiind transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Televiziunea Română este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).