”Fantoma de la Operă” – ”Nu mi-a lipsit decât dragostea ca să fiu bun!” pe scena Operei Naționale București.

Romantic și înfricoșător, musicalul Fantoma de la Operă oferă o seară palpitantă la operă, plină de emoții extraordinare. Partitura lui Andrew Lloyd Webber, cu îndrăgitul său cântec „Music of the Night”, creează starea de spirit potrivită, costumele superbe de epocă impresionează în egală măsură, dar și acțiunile simple, dar mărețe (chiar și faimosul candelabru care cade). Fantoma de la Operă rămâne la fel de proaspătă și spectaculoasă ca întotdeauna.

Cel mai longeviv spectacol din istoria Broadway-ului, Fantoma de la Operă de Andrew Lloyd Webber a debutat în 1988, câștigând șapte premii Tony®, inclusiv cel mai bun muzical.

Prin libret, muzică, încărcătură emoțională și talentul de pe scenă, ”Fantoma de la Operă” rămâne unul dintre cele mai îndrăgite musical-uri, iar designul extravagant demonstrază strălucirea profesionalismului fin șlefuit.

După libretul lui Richard Stilgoe și Andrew Lloyd Webber, muzică de Lloyd Webber, ”Fantoma de la Operă” se bazează pe romanul ”Le Fantôme de L'Opéra” de Gaston Leroux care spune povestea ispititoare a Fantomei, urmărind parcursul unui compozitor diform care bântuie marea Operă din Paris. Adăpostit de lumea exterioară într-o peșteră subterană, bărbatul singuratic și romantic predă și compune opere pentru Christine, o tânără soprană talentată și foarte frumoasă, viitoare vedetă, de care se îndrăgostește. Pe măsură ce steaua Christinei se ridică și un pețitor din trecutul ei intră în prim-plan, Fantoma înnebunește, terorizându-i pe proprietarii operei și compania prin crimele sale. Cu toate acestea, Christine este atrasă de bărbatul misterios.

Publicul trebuie să fie pregătit pentru o seară palpitantă de spectacol și romantism, însoțită de o partitură muzicală de neuitat, iar dacă dați peste Fantoma de la Operă în colțul unui coridor, nu vă îngrijorați! Este puțin probabil să târască pe cineva în bârlogul lui subteran.

Muzică de Andrew Lloyd Webber; Versuri de Charles Hart

Versuri adiționale Richard Stilgoe, Libret de Richard Stilgoe și Andrew Llyod Webber

Regia originală de Harold Prince

Orchestrație de David Cullen & Andrew Llyod Webber

Producție originală de Cameron Mackintosh Ltd. si The Really Useful Group Ltd.

Distribuție: