Festivalului Național de Teatru:  FNT 30 / FNT ALTFEL va avea loc în format multimedia

Cea de-a 30-a ediție a Festivalului Național de Teatru (FNT) va avea loc în format multimedia (on-line, tv, radio), laTVR, Radio România Cultural, Radio România Actualități și pe site-ul FNT, în perioada 22 – 29 noiembrie 2020, având ca motto FNT 30 / FNT ALTFEL.

Direcția artistică și selecţia programului aparţin criticilor de teatru Ludmila Patlanjoglu, Maria Zărnescu şi Călin Ciobotari.

Producătorii celei de-a 30-a ediții a Festivalului Național de Teatru sunt UNITER – Uniunea Teatrală din România și Televiziunea Română. Proiectul cultural este finanţat de Ministerul Culturii și realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural Expo Arte, partener fiind Institutul Cultural Român. Fundația „PROCULTURA” Magdalena și Ovidiu Buluc este sponsorul acestui eveniment cultural.

Selecționerii FNT 30

Scrisoarea deschisă prin care boardul FNT 30 prezintă strategia ediţiei din acest an, semnată de Ludmila Patlanjoglu, Maria Zărnescu şi Călin Ciobotari

„Ediția din 2020 a Festivalului Naţional de Teatru nu seamănă cu nicio alta de până acum. Ea este altfel pentru că noi suntem altfel. Viețile noastre, privirile noastre, chipurile noastre, mișcările noastre, îngândurările, fericirile și nefericirile noastre sunt altfel. Pe parcursul a mai puțin de un an, relația cu celălalt, relația cu noi înșine, relația cu ceea ce este dincolo și dincoace de om – toate au devenit altfel. În mijlocul acestor nesfârșite transformări, arta, modul de crea și de a percepe actul artistic nu pot fi, la rândul lor, decât ...altfel.

În primăvara acestui an, când am acceptat să facem parte din boardul actualei ediţii, eram optimiști și credeam că FNT 2020 va fi același ca întotdeauna. Cu un București scăldat de soarele sau ploile sfârșitului de octombrie, cu acel freamăt inconfundabil al sărbătorii teatrale, cu foaiere în care oamenii se regăseau, se îmbrățișau și își mărturiseau bucuria de a fi din nou împreună, cu săli de spectacole traversate de energii, de emoții și... de normalitate. FNT 30 urma să fie o secțiune dintr-un program mai amplu, o „revizitare" entuziastă, dar și onestă a trecutului Festivalului Naţional de Teatru, menită a furniza nostalgie, dar și posibile răspunsuri la întrebarea: ce am fost și ce am devenit în teatrul românesc?

În vara anului 2020, eram încă entuziaşti. Paralel cu selecția spectacolelor Best of, s-a realizat și selecția spectacolelor de la începutul stagiunii 2019-2020. Încă eram convinși că virtualul va fi dublat de real, că spațiul on-line va fi doar un apostrof aplicat spațiului concret. La finalul lui august, luna în care la Cehov se vând livezile, un refren îndepărtat din Shakespeare a început să se audă tot mai limpede. Iar în septembrie am înțeles cu toții că, da, „timpul şi-a ieşit din matcă", și că a vrea să rămâi același a devenit o imposibilitate. Festivalul nu putea fi decât altfel, adică on-line...

Am decis să construim un concept bazat aproape exclusiv pe revizitarea istoriei FNT din ultimele trei decenii. Un nou val de optimism ne dădea târcoale, căci o astfel de arheologie teatrală ni se părea nobilă și utilă. A nu uita, iată ceva pentru care merită să faci festivaluri în vremuri pandemice, ne-am spus! La scurt timp am înțeles, însă, că a construi un video-FNT e mai complicat decât pare la prima vedere. Mai ales în România, unde reflexul teatrelor de a-și filma spectacolele – altfel decât cu telefonul mobil, sau apelând la bunăvoința unei „cunoștințe-care-are-o-cameră” – încă nu a devenit o practică obișnuită. Zecile, poate sutele de ore pe care le-am petrecut căutând în arhive video ne-au dictat treptat un principiu de selecție pe care altădată aproape că l-am fi tratat cu dispreț: calitatea filmării!

Selecția a trebuit să îmbine rigorile estetice cu cele tehnice, înălțimile spectacologice cu acuratețea înregistrării, persistența în memorie cu persistența în suport material. O gamă diversă de sentimente contradictorii au însoțit această furibundă căutare a video-trecutului nostru teatral: uimirea că din multe spectacole fanion nu au mai rămas decât frânturi de nereprodus, spaima că identitatea noastră teatrală din ultimele decenii este, vai!, atât de fragilă, apoi bucuria fără de margini a spectacolului salvat, entuziasmul unei noi piste (l-a filmat Televiziunea Română, sau îl are teatrul în arhivă!), agonia și extazul unui joc de-a viața și de-a moartea artei...

În fine, o ultimă încercare ne era rezervată: „drepturile de difuzare on-line”. Patrimoniul teatral românesc, am aflat cu această ocazie, nu e al tuturor, ci doar al unora. Depinde de ei dacă binevoiesc a ni-l arăta sau preferă să-l păstreze pentru sine. Își poate imagina cineva marea artă a lumii scoasă din spațiul public și ferecată în ascunzișuri private?!

Actuala ediție a FNT oglindește involuntar încă o replică din Hamlet: „c-un ochi râzând, cu celălalt în lacrimi”; o mască râde, alta plânge... Acest străvechi principiu dual de reprezentare a teatrului nu mai e acum doar o formă de coexistență a comicului și tragicului, ci a speranței și neliniștii, a seninului și a înnegurărilor de tot felul. Neliniștea și neuitarea sunt polaritățile ce definesc FNT 2020. Substanţa lor se regăseşte în obligatorii meditații asupra prezentului şi viitorului: esteticile pandemiei, dialoguri, conferinţe, expoziții.

Alături de noi s-a aflat marele prieten al Festivalului Național de Teatru, profesorul George Banu – uneori un Puck disponibil, doldora de idei, alteori un Firs înțelept în vremuri de criză. Umăr de sprijin ne-a fost energia mobilizatoare a echipei UNITER, fără de care eforturile noastre ar fi rămas pur teoretice. Ca de fiecare dată, cu pasiune și credință în artă, ne-au fost alături Televiziunea Română și Radiodifuziunea Română.

Le mulţumim tuturor!”

Ludmila Patlanjoglu

Maria Zărnescu

Călin Ciobotari

Spectacolele FESTIVALULUI NAȚIONAL DE TEATRU, ediția a 30-a

FNT 30 / FNT ALTFEL

(online pe site-ul festivalului și la TVR)

FNeuitareT

DANAIDELE, după Eschil, dramatizarea și regia Silviu Purcărete, decorul și costumele Ștefania Cenean și Liliana Cenean, coproducție Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova, Holland Festival, Wiener Festwochen, Festival d`Avignon, Grande Halle de la Villette, TVR. Co-producător asociat Fundaţia pentru Teatru şi Film TOFAN

FURTUNA, după William Shakespeare, traducerea Radu Nichita și Nina Cassian, regia Alexander Morfov, decorul Nikola Toromanov, costumele Andrada Chiriac, Teatrul Național „I.L. Caragiale” București

HAMLET, de William Shakespeare, traducerea, adaptarea și regia Vlad Mugur, scenografia Helmut Stürmer, costumele Lia Manţoc, măștile Ilona Járo Varga, coproducție Teatrul Național Cluj-Napoca și TVR

O NOAPTE FURTUNOASĂ, de I.L. Caragiale, regia Mihai Măniuțiu, decorul arh. Octavian Neculai, costumele Janine Fashion Design, coproducție Teatrul Odeon București, SMART și PRO TV

PASĂREA RETRO SE LOVEȘTE DE BLOC ȘI CADE PE ASFALTUL FIERBINTE, traducerea Sándor László, textul și regia Radu Afrim, scenografia Irina Moscu, Teatrul Național Târgu Mureș – Compania „Tompa Miklós”

POVESTE DE IARNĂ, de William Shakespeare, regia Alexander Hausvater, decorul Lucian Lichiardopol, costumele Stela Verebceanu, Teatrul Național „Mihai Eminescu” Timișoara

TREI SURORI, de A.P. Cehov, traducerea în limba maghiară de Kosztolányi Dezső, regia Gábor Tompa, decorul Andrei Both, costumele Carmencita Brojboiu, Teatrul Maghiar de Stat Cluj

UNCHIUL VANEA, de A.P. Cehov, traducerea Moni Ghelerter şi Radu Teculescu, regia Yuri Kordonsky, scenografia Elena Dmitrakova, coproducție Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” București și Casa de Producție a TVR

UNCHIUL VANIA, de A.P. Cehov, traducerea în limba maghiară de Zsuzsánna Koros-Fekete pe baza traducerii în engleză de Paul Schmidt, traducerea în limba română de Andrei Şerban și Kinga Kovács, regia Andrei Șerban, scenografia Carmencita Brojboiu, Teatrul Maghiar de Stat Cluj

YVONNE, PRINCIPESA BURGUNDIEI, de Witold Gombrowicz, traducerea în limba maghiară de András Pályi, regia Lászlo Bocsárdi, decorul Jószef Bartha, costumele Judit Dobre Kóthay, coproducție Teatrul „Tamási Áron” Sfântu-Gheorghe și TVR

FNelinișteT

DEȘTEPTAREA PRIMĂVERII, de Frank Wedekind, traducerea Victor Scoradeț, regia și scenografia Vlad Cristache, muzica și versuri originale Daniel Rocca, Teatrul Mic București

NORA, de Henrik Ibsen, bazat pe traducerea în limba maghiară de László Kúnos, adaptarea scenică Ágnes Kali și Botond Nagy, regia Botond Nagy, spațiul scenic Carmencita Brojboiu și András Rancz, costumele Carmencita Brojboiu, Teatrul Maghiar de Stat Cluj

OCCIDENT EXPRESS, de Matei Vișniec, traducerea și adaptarea Ágota Bereczki, regia Zakariás Zalán, scenografia Andra Bădulescu Vișniec, Teatrul „Szigligeti” Oradea – Trupa „Szigligeti”

PROFU' DE RELIGIE, de Mihaela Michailov, regia, scenografia și muzica Bobi Pricop, coproducție Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova și TVR

REGELE MOARE, de Eugène Ionesco, traducerea Vlad Russo și Vlad Zografi, regia Andrei și Andreea Grosu, scenografia Vladimir Turturica, Teatrul Național „I.L. Caragiale” București

ZIC ZAC, un spectacol de Andrea Gavriliu, rezemată de Ștefan Lupu, scenografia Andreea Săndulescu

arta ACTORULUI mare

ACTORUL, după Mircea Dinescu, cu Mihai Mălaimare și Mircea Tiberian, scenariul și regia Mihai Mălaimare, coproducție Teatrul Masca București și TVR

AMALIA RESPIRĂ ADÂNC, de Alina Nelega, cu Anca Hanu, un spectacol de Tudor Lucanu, Teatrul Național Cluj-Napoca

ANGAJARE DE CLOVN, de Matei Vișniec, cu Mircea Andreescu, Costache Babii și Virginia Itta Marcu, regia Claudiu Goga, coproducție Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov și TVR

DIALOGURI ȘI FANTEZII ÎN JAZZ, după Nichita Stănescu, Dan Verona, Miron Radu Paraschivescu, Lucian Avramescu, Petre Stoica şi Ana Blandiana, cu Ion Caramitru și Johnny Răducanu, un spectacol de Ion Caramitru, coproducție UNITER și TVR

FELII, textul și regia Lia Bugnar, cu Ofelia Popii, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

FREAK SHOW, un spectacol de și cu Florin Piersic Jr.

ÎNSEMNĂRILE UNUI NEBUN, de N.V. Gogol, cu Marius Manole și Alexander Bălănescu, versiunea scenică și regia Felix Alexa, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

LA ORDIN, FÜHRER!, de Brigitte Schwaiger, cu Maia Morgenstern, regia Mihai Măniuțiu, Teatrul Evreiesc de Stat București

NEPOTU`, de Adrian Lustig, cu Tamara Buciuceanu-Botez și Șerban Pavlu, regia Horațiu Mălăele, coproducție Fundația „Teatru Contemporan”, Teatrul de Comedie București și TVR

PĂI... DESPRE CE VORBIM NOI AICI, DOMNULE?, de Cătălin Ștefănescu, după romanul „Moromeții” de Marin Preda, dramatizarea Cătălin Ștefănescu, cu Marcel Iureș și George Mihăiță, un spectacol de Alexandru Dabija, Teatrul ACT București

REGINA MAMĂ, de Manlio Santanelli, cu Olga Tudorache și Marius Bodochi, adaptarea și regia Gelu Colceag, coproducție Teatrul Național „I.L. Caragiale” București și TVR

SUPEUL, de Jean Claude Brisville, cu Radu Beligan, Ion Lucian, regia Florentina Enache, coproducție Teatrul Odeon București și TVR

TOUJOURS L`AMOUR, cu Carmen Ungureanu și Dan Puric, un spectacol de Dan Puric, coproducție Compania de Teatru „Passe Partout Dan Puric” și TVR

ULTIMA NOAPTE LA MADRID, adaptarea după „Femeile lui Picasso. Jaqueline” de Brian McAvera, cu Ala Menșicov, regia și selecția muzicală Vitalie Drucec, Teatrul Național „Eugène Ionesco” Chișinău

VOCEA UMANĂ, de Jean Cocteau, traducerea Manase Radnev, cu Valeria Seciu, adaptarea pentru televiziune și regia Cătălina Buzoianu, producție TVR

Premieră în FNT

CALIGULA, de Albert Camus, traducerea Alice Georgescu, adaptarea pentru televiziune Diana Dumitru, Ovidiu Guzu și Silviu Jicman, regia Silviu Jicman, scenografia Bristena de Saatmari, muzica Gabriel Basarabescu, spectacol al Casei de Producție TVR

Spectacolul ascuns

CONFESIUNI DESPRE ANTIGONA – Alexandru Tocilescu. Un documentar de Corina Magdalena Tudose

DRUMUL TRILOGIEI – Andrei Șerban. Regia și imaginea Alexandru Doru Spătaru, producție TVR

FAUST, DRUMUL CLIPEI – Silviu Purcărete. Scenariul și regia Laurențiu Damian, producție Editura Video a Ministerului Culturii

ISTORIA UNUI SPECTACOL – Gigi Căciuleanu. Regia Andrei Măgălie, producție TVR

MAGIA TEATRULUI ȘI A FILMULUI – Alexa Visarion. Realizator Liliana Chițescu, producție TVR

O ANUMITĂ STARE DE SPIRIT – Alexandru Darie. Realizator Alexandra Grigorescu-Ares, producție TVR

O ÎNTÂMPLARE CU JAZZ – Miriam Răducanu. Un film de Mircea Albuțiu

REGELE SCAMATOR – Ștefan Iordache. Realizator Ludmila Patlanjoglu

VISUL – PORTRET LIVIU CIULEI. Scenariul Lucia Hossu Longin, Nicolae Niță, regia Lucia Hossu Longin, producție TVR

Spectacole invitate

ELECTRA, de Sofocle, traducerea și regia Antoine Vitez, scenografia și costumele Yanis Kokkos, regia filmului Hugo Santiago, Théâtre National de Chaillot

LIVADA DE VIȘINI, de A.P. Cehov, traducerea Luigi Lunari și Giorgio Strehler, regia Giorgio Strehler, scenografia și costumele Luciano Damiani, Piccolo Teatro Milano

„Vorbe, vorbe, vorbe...”

Colocviu: „FNT30. File dintr-o istorie teatrală”. Moderatori Maria Zărnescu și Călin Ciobotari

George Banu și invitații săi: Ion Caramitru

George Banu și invitații săi: Mihai Măniuțiu

George Banu și invitații săi: Gábor Tompa

George Banu și invitații săi: Felix Alexa

George Banu și invitații săi: Alexandra Badea

Radu Afrim în dialog cu Călin Ciobotari

Matei Vișniec în dialog cu Călin Ciobotari

George Banu în dialog cu Călin Ciobotari

Esteticile pandemiei

Colocviu: „Teatrul la limită. Esteticile pandemiei”. Moderatori Ludmila Patlanjoglu și Călin Ciobotari

LIVE, de Thomas Perle, regia și scenografia Bobi Pricop, muzica originală Eduard Gabia, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – Secția germană

MOARTEA BATE LA UȘĂ, spectacol-lectură LIVE, 360°, cu Maia Morgenstern și Mircea Rusu, după un text de Woody Allen, realizator Florin Ghioca, Teatrul Național „I.L. Caragiale” București

POOL (NO WATER), de Mark Ravenhill, un proiect de Radu Nica, Andu Dumitrescu și Vlaicu Golcea, Teatrul Maghiar de Stat Cluj

ZOOM BIRTHDAY PARTY, un spectacol de Saviana Stănescu

APROAPE / DEPARTE – expoziție virtuală de fotografie de teatru. Autor Florin Ghioca

FNT ON AIR

(Radio România Cultural și Radio România Actualități)

Medalion CRISTIAN MUNTEANU – regizor și dramaturg

DOCTOR FĂRĂ VOIE, de Molière

FURTUNĂ PE STRADA PRINCIPALĂ, de Reginald Rose

ÎN GRĂDINILE MURCIEI, de Josep Feliu i Codina

MANTAUA, de N.V. Gogol

O REPETIŢIE MOLDOVENEASCĂ SAU NOI ŞI IAR NOI, de Costache Caragiale

VIAŢA E VIS, de Calderón de la Barca

VISUL UNEI NOPŢI DE VARĂ, de William Shakespeare

JOCUL CU FANTASME, de Cristian Munteanu, regia Adrian Pintea

EMIL BOROGHINĂ în recital

LA STEAUA CARE-A RĂSĂRIT – o biografie poetică după viaţa şi opera lui Mihai Eminescu, scenariul și regia Gavriil Pinte

OVIDIU – EXILATUL DE LA PONTUL EUXIN, după „Tristele şi Ponticele”, scenariul şi regia Gavriil Pinte

Spectacole premiate internațional

ARGENTINA, textul și regia Ilinca Stihi

GOLD WINNER la New York Festivals Radio Program & Promotion Awards, 2013

BUCUREŞTI – UNDERGROUND, de Saviana Stănescu şi Toma Enache, regia Toma Enache

Grand Prix Marulic Hvar, Croaţia, 2009

CĂLĂTORIA LUI ORFEU, scenariul sonor Mădălin Cristescu, regia Attila Vizauer

Grand Prix Marulic Hvar, Croaţia, 2019

EXPLOZIV, de Elise Wilk, adaptarea radiofonică şi regia Mihnea Chelaru

GOLD WINNER la New York Festivals Radio Program & Promotion Awards, 2018

MAMA, scenariul şi regia Ilinca Stihi

SILVER WINNER la Grand Prix Nova București, 2015

METAMORFOZA, după nuvela omonimă de Franz Kafka, scenariul și regia Ion Andrei Puican

SILVER WINNER la New York Festivals Radio Program & Promotion Awards, 2014

NUMĂRĂTOARE INVERSĂ, textul și regia Mihnea Chelaru şi Ion Andrei Puican

Premiul al II-lea Prix Marulic Hvar, Croaţia, 2014

Vorba de cultură

Attila Vizauer și Ema Stere în dialog cu artiști din FNT30 (emisiune Radio România Cultural)