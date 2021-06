Finalul stagiunii simfonice a FGE, împreună cu maestrul Christian Badea și violoncelistul Denis Shapovalov, câștigător al concursului Ceaikovski 

Joi, 24 și vineri, 25 iunie 2021, Orchestra simfonică a Filarmonicii va fi condusă, în finalul stagiunii 2020-2021, de maestrul Christian Badea, prim-dirijor principal al FGE. Programul include Uvertura operei Răpirea din serai de Wolfgang Amadeus Mozart, Variaţiunile rococo pentru violoncel şi orchestră de Piotr Ilici Ceaikovski și Simfonia nr. 4, în la major, op. 90, Italiana de Felix Mendelssohn. Solist va fi celebrul violoncelist Denis Shapovalov, care a câștigat în 1998 cel de-al XI-lea Concurs Internațional Ceaikovski, fiind distins cu premiul I și Medalia de Aur.

„Suntem bucuroși să-l avem alături de noi pentru acest final de stagiune pe excelentul muzician și violoncelist Denis Shapovalov, o personalitate foarte interesantă și creativă. Compozitor si dirijor, Denis privește arta ca pe un mod de viață, bucurându-se de fiecare moment cu o prospețime și un entuziasm apreciat de publicul internațional. Am avut plăcerea să colaborez cu el la Moscova și la Sankt Petersburg, cu Filarmonica, în concerte care celebrau memoria lui Mstislav Rostropovici”, a declarat maestrul Christian Badea. „Mozart, Ceaikovski și Italiana de Mendelssohn mi se par lucrari foarte potrivite pentru un final de stagiune pe care îl dorim pozitiv și plin de speranță pentru revenirea la activitatea normală din toamnă”, a subliniat prim-dirijorul Filarmonicii.

Despre violoncelistul Denis Shapovalov, legendarul Mstislav Rostropovici aprecia că are un „talent strălucitor”, de care „poate fi mândru în fața întregii lumi”. „Performanța lui Shapovalov relevă entuziasmul său tineresc”, nota News Journal, în timp ce Oxford Times puncta că solistul „este de o mare profunzime”. „Shapovalov și-a găsit propriul limbaj muzical care se distinge printr-o imaginație vie și teatralitate”, scria Musicum, în timp ce Musical Revue din Rusia sublinia că în cazul talentului exceptional al acestui artist este vorba despre ceea ce numim „darul lui Dumnezeu”.



Închiderea stagiunii simfonice 2020-2021

Concert simfonic CU PUBLIC

Joi, 24 și vineri 25 iunie, ora 19.00

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor

CHRISTIAN BADEA

Solist

DENIS SHAPOVALOV

Program

Wolfgang Amadeus Mozart

Uvertura operei Răpirea din serai

Piotr Ilici Ceaikovski

Variaţiunile rococo pentru violoncel şi orchestră

Felix Mendelssohn

Simfonia nr. 4, în la major, op. 90, Italiana

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice și operei, Christian Badea, prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele și în cele mai importante săli și teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam).

Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artiști de referință ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. Sub semnul Leonard Bernstein 100, centenarul nașterii artistului a fost sărbătorit la Filarmonica „George Enescu”, ultimele două concerte simfonice ale stagiunii trecute fiindu-i dedicate de maestrul Christian Badea - unul dintre discipolii cei mai de seamă ai faimosului compozitor, dirijor, pianist şi pedagog american.

Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic și BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast și variat. În mai 2015, Christian Badea a dirijat la Ateneul Român actul al III-lea din „Parsifal“, după care, în deschiderea următoarei stagiuni a pus în scenă, în dublă calitate, de dirijor și regizor, actul I din opera lui Richard Wagner. În decembrie 2017, Christian Badea a obţinut un succes extraordinar cu „Andrea Chénier“ de Umberto Giordano la faimosul Teatro Colón din Buenos Aires, fiind invitat să revină în 2019. A inițiat ciclul „Mari Concerte al Centenarului României“, în colaborare cu Filarmonica „George Enescu“, în toamna anului 2018. A dirijat la Opera din Sydney, „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) și „Carmen“ (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul „George Enescu” 2019 din București, a condus Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist.

S-a născut la 11 decembrie 1974 în Rusia. După terminarea cursului postuniversitar al Conservatorului de Stat din Moscova (clasa Nataliei Șahovskaya), la vârsta de 26 de ani, Denis Shapovalov a devenit cel mai tânăr profesor de violoncel la această universitate faimoasă, unde a predat timp de 11 ani (2001-2012). A câștigat premiul I și Medalia de Aur la cel de-al XI-lea Concurs Internațional Ceaikovski în 1998.

Din 2006, după ce a studiat și dirijatul la Conservatorul de Stat din Moscova, Shapovalov a cântat în majoritatea orchestrelor simfonice importante din întreaga Rusie, inclusiv în Orchestra Simfonică de Stat „Novaya Rossiya” (dirijor Yuri Başmet ). În 2012, a fost director artistic al proiectului difuzat la TV „Cello Parade” la cel de-al III-lea Festival Internațional Rostropovici, dirijând 60 de violonceliști din cele mai importante opt orchestre din Rusia.

Denis Shapovalov a participat la numeroase festivaluri internaționale din Rusia, Franța, Italia, Germania, Austria, SUA, Japonia și China. La debutul american, a impresionat virtuozitatea sa la cel de-al III-lea Congres Mondial de Violoncel.

Shapovalov a colaborat cu Orchestra Simfonică Ceaikovski, Orchestra Simfonică Academică a Filarmonicii din Sankt Petersburg, orchestrele de cameră „Moscova Virtuosi” și „Soliștii din Moscova”, Orchestra Bayerische Rundfunk, Orchestra Filarmonică Olandeză, Orchestra Filarmonică din Londra, London Symphony Orchestra, Baltimore Chamber Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra.

A fost invitat în seria de concerte care au sărbătorit aniversarea lui Mstislav Rostropovici, la împlinirea vârstei de 75 de ani, evenimente care s-au desfășurat în Londra și SUA. De asemenea, Mstislav Rostropovici l-a invitat pe Shapovalov să cânte împreună cu diferite orchestre din Rusia, Marea Britanie, SUA și să participe la Festivalurile Rostropovici din Azerbaidjan și Franța.

Denis Shapovalov a colaborat cu mari dirijori, precum: Lorin Maazel, Jukka-Pekka Saraste, Andrew Litton, Christian Badea, Vladimir Spivakov, Yuri Başmet, Gianadrea Noseda, Valentin Uryupin.

A susținut concerte în principalele săli de concert din lume - Balșoi a Conservatorului din Moscova, Concertgebouw din Amsterdam, Royal Festival Hall și Barbican Center din Londra, Megaron din Atena, Auditorio Nacional de Musica și Palacio de Congresos din Madrid.

Abordând și repertorii originale de jazz, Denis Shapovalov și-a tradus pasiunea pentru muzica rock în proiectele încrucișate „Above the Earth” și „Rock vs Rococo”, prin care a atras un public nou către spectacolele clasice. În 2007 a devenit primul muzician clasic care a susținut un concert solo la Polul Nord.