Flori și confetti la Sanremo 2024

De-a lungul celor cinci seri ale evenimentului, i se vor alătura diverşi coprezentatori. Iar din studioul transparent al emisiunii „Viva Rai2!”, situat în faţa intrării Teatrului Ariston, comentariile aduse de simpaticul Fiorello, alături de Fabrizio Biggio şi Alessia Marcuzzi, aduc sare şi piper în fiecare seară".

Asemenea ediţiilor din 2022 şi 2023, cei 30 de artişti concurenţi (27 artişti consacraţi şi primii trei clasificaţi în competiţia Sanremo Giovani 2023) vor participa cu tot atâtea piese într-o singură secţiune de concurs.

Câştigătorul festivalului va reprezenta Italia la Eurovision Song Contest 2024, care va avea loc în luna mai, la Malmo, în Suedia.

„Pentru că evenimentul ce ţine atenţia Europei asupra muzicii italiene pare să depăşească limitata capacitate a bătrânului Teatru Ariston, artişti consacraţi vor susţine recitaluri în alte două locaţii fierbinţi ale festivalului - Piaţa Colombo şi nava de croazieră Costa Smeralda".

Marco Mengoni, co-prezentator la Sanremo 2024

Pentru că evenimentul ce ţine atenţia Europei asupra muzicii italiene pare să depăşească limitata capacitate a bătrânului teatru Ariston, artişti consacraţi vor susţine recitaluri în alte două locaţii fierbinţi ale festivalului – piaţa Colombo şi nava de croazieră Costa Smeralda.

Toţi cei 30 de concurenți vor urca pe scenă în prima seară, pentru proba de interpretare. La finalul votării, va fi întocmit un clasament provizoriu şi vor fi anunțate primele cinci poziții. Marco Mengoni îi va fi alături lui Amadeus în această primă seară, în calitate de co-prezentator. Pe „teren”, pe cele două scene exterioare amenajate ale festivalului, vor evolua rapperii Tedua şi Lazza.

În a doua seară începe competiţia de creaţie, unde vom vedea 15 din cei 30 de artiști interpetându-şi propriile piese. După votare, se va întocmi un clasament provizoriu al celor 15 artiști concurenți, fiind, de asemenea, anunțate primele cinci poziții. Co-prezentatoare pentru seara a doua este populara solistă italiană Giorgia, iar în locaţiile exterioare teatrului îi vom regăsi pe muzicianul Giovanni Allevi, DJ-ul şi producătorul francez Bob Sinclar şi rapper-ul Rosa Chemical. De asemenea, John Travolta se întoarce pe scena de la Ariston, cu un moment special pentru spectatori.

Concursul de creaţie continuă în a treia seară, când restul de 15 dintre cei 30 de artiști îşi vor cânta piesa în competiție. Primele cinci poziţii, în urma votării, vor fi şi de această dată anunţate la finalul serii. Actriţa Teresa Mannino îl însoţeşte pe scenă pe simpaticul Amadeus, iar din exterior ne vor saluta cantautorul Bresh şi celebrul duo format din surorile Paola & Chiara.

Russell Crowe, moment special pe scena de la Sanremo 2024

Pe lângă concursul în sine, seara este completată de două momente speciale: actorul Russell Crowe va urca pe scena Festivalului, pentru o întâlnire… muzicală cu publicul italian şi cu telespectatorii din întreaga Europă.

Iar Eros Ramazzotti, poate cel mai cunoscut şi iubit artist italian în întreaga lume, vine la teatrul Ariston să aniverseze împreună cu publicul cei 40 de ani de la lansarea piesei „Terra promessa”.

În cea de-a patra seară, dedicată cover-urilor, concurenţii vor prezenta o piesă la alegere, din repertoriul italian sau internațional, în duet cu artişti consacraţi. Dacă printre concurenţi îi vom revedea pe scenă pe Il Volo, Diodato, Mahmood, Mr. Rain sau Ricchi e Poveri, în rândul artiştilor invitaţi se regăsesc nume ca Riccardo Cocciante, Paola & Chiara, Gianna Nannini sau Umberto Tozzi. Clasamentul provizoriu al serii se va adăuga celui din serile precedente, anunțându-se, de asemenea, primele cinci poziții. Vedeta de televiziune Lorella Cuccarini este co-prezentatoarea celei de-a patra seri, iar din afara teatrului ne întâmpină cunoscutul DJ Gigi D’Agostino şi solista Arisa.

Seara finală decide câştigătorul Sanremo 2024 şi reprezentantul Italiei la Eurovision. Îndrăgitul Fiorello îi este partener de microfon lui Amadeus, iar rapper-ul Tedua şi cantautorul Tananai susţin recitaluri în faţa publicului de pe cele două scene exterioare. Momente speciale în ultima seară aduc şi balerinul Roberto Bolle, şi celebra Gigliola Cinquetti, care ne va stârni amintiri pe acordurile melodiei „Non ho l’età (per amarti)”.

Prima seară de la Sanremo 2024: cine cântă în seara asta, pe 6 februarie

După cum a fost anunțat, toți cei 30 de cântăreți care concurează concertează în prima seară de la Sanremo. La sfârșitul serii va avea loc un clasament al primilor 5 cântăreți, votați împreună cu toți ceilalți doar de sala de presă, TV și web.

Seara se deschide cu fanfara Regimentului IV Carabinieri (marș oficial al corpului). Pe parcursul serii va avea loc un omagiu adus lui Toto Cutugno și intervenția mamei lui Giovanni Battista Cutolo, tânărul muzician ucis în Piazza Municipio din Napoli. La sfârșit, surpriza serii – Federica Brignone, schioarea italiană cu cel mai mare palmares vreodată.

Ordinea în care apar cântăreții („Mulți”, spune Mengoni”) este următoarea.

Clara

Sfântul Ioan

Fiorella Mannoia

Tristul

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahmood

Diodat

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Zborul

Mama Mare

Bogății și Săraci

Emma

Renga Nek

domnule ploaie

Bnkr44

Gazele

Dargen D'amico

Trandafirul ticălos

Sfinții francezi

Fred de Palma

Maninni

Alfa

Amintiri, amintiri

Fiecare ediţie a Festivalului de la San Remo îmi aduce aminte de Claudio Villa cu Buongiorno tristezza, Domenico Modugno cu Nel blu dipinto di blu sau alături de Claudio Villa în Addio… Addio, ori de Gigliola Cinquetti în Dio come ti amo, de Iva Zanicchi cu Zingarella, Non pensare a me Ciao cara come stai?, de Sergio Endrigo cu melodia Canzone per te, de Peppino di Capri cu Non lo faccio più, Toto Cutugno cu Solo noi, Bobby Solo cu Una lacrima sul viso, Riccardo Fogli cu Storie di tutti i giorni, de Al Bano şi Romina Power cu Ci sarà, Adriano Celentano şi Claudia Mori cu Chi non lavora non fa l’amore, de Eros Ramazzotti cu Una terra promessa, de Renato Zero cu Spalle al muro.

Nu pot să nu-i amintesc şi pe celebrul Massimo Ranieri cu Erba di casa mia, Perdere l’amore, pe Ricchi e Poveri cu Se mi innamoro, Morandi şi Ruggeri Tozzi cu Si può dare di più, Anna Oxa şi Fausto Leali cu Ti lascerò, Pooh cu Uomini soli, Riccardo Cocciante cu Se stiamo insieme ci sara per che, Vasco Rossi cu Vita spericolata, Sergio Endrigo cu Lontano dagli occhi, Luca Barbarossa cu Portami a ballare, Giorgio Morandi cu Come saprei, Andrea Bocelli, învingător în 1994, cu Il mare calmo della sera, Anna Tatangelo cu Doppiamente Fragili, Alexia cu Per dire di no, Daniele Silvestri cu Salirò, Roberto Vecchioni cu Chiamami ancora amore, Emma cu piesa Non è l’Inferno, Loredana Berte şi Gigi d’Alessio în piesa Almeno tu per l’universo…

Recordul victoriilor, cu patru triumfuri, este deţinut de Domenico Modugno şi Claudio Villa, urmaţi de Iva Zanicchi cu trei premii, Nilla Pizzi, Johnny Dorelli, Gigliola Cinquetti, Bobby Solo, și astăzi cu o voce de aur neschimbată, Nicola Di Bari, Peppino Di Capri, Enrico Ruggeri, Anna Oxa şi Matia Bazar, cu câte două trofee. Să nu uităm nici marele succes al lui Francesco Gabanni cu Occidentali’s Karma și de neuitatul Lucio Dalla.

La San Remo, s-au auzit de-a lungul anilor melodii extraordinare care şi-au luat zborul în întreaga lume, devenind adevărate şlagăre aflate pe buzele tuturor.