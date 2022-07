Formația Whitesnake anunță că nu mai poate continua turneul european

Formația a anunțat pe Facebook că nu va continua European Farewell Tour din cauza provocărilor de sănătate și la sfatul medicilor.

Whitesnake a fost înființată în 1978 după ce solistul David Coverdale s-a despărțit de Deep Purple.

Formația a înregistrat 13 albume de studio și 9 discuri live. Printre hiturile grupului se numără Here I Go Again, Still Of The Night și Is This Love.

Whitesnake trebuia să participe împreună cu grupul Kiss la festivalul Rock The City, concertul fiind programat pe 16 iulie 2022.