Gala Aniversară „Elena Moșuc 30”, pe scena Operei Naționale București

Opera Națională București prezintă duminică, 30 mai, începând cu ora 18:30, Gala Aniversară „Elena Moșuc 30”, un eveniment unic menit să celebreze cei 30 de ani de activitate artistică ai celebrei soprane. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Daniel Jinga. Alături de Elena Moșuc, pe scenă vor urca și soliștii Operei Naționale București: Oana Andra, Daniel Magdal, Lucian Petrean și Alin Stoica. Conceptul regizoral poartă semnătura lui Alexandru Nagy. Invitat special, cu participarea Orchestrei Operei Naționale București. Evenimentul este dedicat Zilei Românilor de Pretutindeni ce se va sărbători în acest an la data de 30 mai.

Important promotor internațional al valorilor artei lirice, soprana de naționalitate româno-elvețiană, Elena Moșuc a fost invitată să cânte atât în întreaga Europă, pe cele mai faimoase scene internaționale (la Teatrul Scala din Milano, Viena, Opera Covent Garden din Londra, Teatrele Bastille, Opéra Comique, Palais Garnier si Champs-Elysées din Paris, Roma, Torino, Veneția, Palermo München, Berlin, Hamburg, Bucuresti, Barcelona, Bilbao, Tel Aviv etc.) și în festivaluri de renume (Salzburg, Arena din Verona, Savonlinna in Finlanda, Torre del Lago Italia), cât și în SUA (la Metropolitan Opera New York si Dallas), la Muscat, în Japonia, China, Taiwan și Coreea.

Recunoscută drept una dintre cele mai versatile și expresive soprane ale epocii moderne, Elena Moșuc a colaborat cu mari dirijori precum Sir Colin Davis, Nikolaus Harnoncourt, Christoph von Dohnanyi, Fabio Luisi, Nello Santi, Bruno Campanella, Maurizio Arena, Carlo Franci, Lorin Maazel, Marcello Viotti, Gustavo Dudamel, Philipp Jordan, Evelino Pido, Jordi Bernàcer, Valéry Gergiev și cu regizori de marcă precum Franco Zeffirelli, Liliana Cavani, Ruth Berghaus, Sven-Eric Bechtolf, Stefan Herheim, Mario Martone, Gilbert Deflo, Renata Scotto, David McVicar, Lorenzo Mariani, Graham Vick, Davide Livermore, Martin Kusej etc.

Printre triumfurile recente se numără câteva debuturi considerate excepționale și care i-au îmbogățit repertoriul, precum Norma (Zürich, Lyon, Paris, Festivalul din Savonlinna), Marguerite (Faust) la Zürich, Hamburg și Budapesta, Liù (Turandot) la Zürich și la Festivalul puccinian de la Torre del Lago, Mimi (Zürich, Bucuresti), Medora (Il Corsaro) Zürich și Duisburg, Nedda (Pagliacci), Alice Ford (Falstaff), Luisa Miller (Zürich, Napoli, Scala din Milano), Lucrezia Borgia, Maria Stuarda (Zürich si Berlin), Anna Bolena (concertant la Viena), Semiramide (Lyon, Paris) și Magda (La Rondine) în München. O mențiune specială merită debutul său la Scala din Milano cu rolul Violetta Valéry în La Traviata sub bagheta marelui maestru Lorin Maazel, urmând apoi tot la Scala Gilda (Rigoletto), noua producție de Luisa Miller în care Elena a avut un succes personal ieșit din comun, Micaela în Carmen și Lucia di Lammermoor. Trebuie să adăugam ultimele succese cu Zerbinetta (Ariadne auf Naxos) la Zürich, Festivalul din Salzburg și Bastille Paris, Lucia di Lammermoor la Barcelona, Palermo, Torino, Las Palma si Menorca, Lucrezia Borgia la Brüxelles și ABAO Bilbao, La Traviata în Malta și Atena. În 2017 punctele culminante ale aparițiilor sale pe scenele lirice internaționale au fost Maria Stuarda în Genova, spectacol considerat unul dintre cele mai bune din Europa în 2017 și senzaționalul succes cu dificilul rol Anna Bolena la Lisabona și Desdemona în Tokyo. În 2019 a triumfat cu rolurile Lakmé la Royal Opera House Muscat și Giselda (I Lombardi) la Opera Maghiară din Cluj-Napoca.

