Gărâna Jazz, 5 zile și 20 de recitaluri

Începând de miercuri și până duminică se desfășoară cea de-a XXV-a ediție a Festivalului Internațional de Jazz de la Gărâna, în Munții Semenic, considerat cel mai important festival de gen din centrul și estul Europei. Ca în fiecare an, pe afiș sunt laureați ai mai multor premii Grammy, muzicieni foarte apreciați pe scene muzicale ale lumii. În cele cinci zile, fanii genului au ocazia să-i vadă la lucru Nils Petter Molvaer, Avishai Cohen sau Francesco Bearzatti.

Puțini organizatori se încumetă ca în această perioadă de pandemie să se înhame la o treabă atât de complicată, cum este un festival de muzică. Totuși, Festivalul de Jazz de la Gărâna se va ține anul acesta, așa cum s-a ținut și anul trecut. Marius Giura, directorul acestui festival, nu a dorit întreruperea tradiției, chiar dacă anul trecut a fost nevoit să limiteze numărul de spectatori la doar 500. Și la ediția de anul acesta va fi limitat numărul de spectatori, însă după ultimele relaxări legislative, vor participa peste 2.000 de spectatori în Poiana Lupului. Trebuie spus că înainte de pandemie, media era de 4.000-4.500 de spectatori, iar în unele seri au fost chiar și 10.000 de spectatori.

Avishai Cohen revine la Gărâna

Marele contrabasist israelian Avishai Cohen revine în Semenic după 10 ani, timp în care a mai susținut recitaluri în România, în special la Sala Radio din București. Avishai Cohen cu al său Trio va fi capul de afiș al primei seri. În 2020, Cohen a împlinit 50 de ani și a plănuit să își sărbătorească ziua de naștere susținând 50 de concerte în 50 de țări. Pandemia i-a dat planurile peste cap, așa că turneul aniversar și de promovare a ultimului său album, „Arvoles”, lansat în 2019, a trebuit să fie amânat pentru anul acesta.

La începutul carierei sale Avishai Cohen a cântat alături de marele pianist Chick Corea. După 6 ani de „ucenicie”, și-a continuat cariera pe cont propriu, iar stilul interpretativ, compozițiile și deschiderea sa au ajuns foarte rapid apreciate și îndrăgite. Bass Player Magazine l-a inclus în top 100 al celor mai influenți basiști ai secolului XX.

Molvaer, deja un obișnuit al locului

Și Nils Petter Molvaer revine în Poiana Lupului, doar că trompetistul norvegian se află la deja a șasea vizită la Gărâna, dovadă că îndrăgește acest festival, publicul și zona. De altfel la unul din primele sale recitaluri la Gărâna spunea, cu umor, în fața a peste 5.000 de spectatori: „M-am născut într-o pădure din Norvegia, dar niciodată nu am văzut atâta lume într-o pădure”.

Molvaer este considerat pionierul „NU Jazz”-ului, un fusion cu multe influențe stilistice și cu multe instrumente și efecte electronice. Critica de specialitate l-au desemnat pe Molvaer succesorul marelui Miles Davis, creatorul fusion-ului în anii ’60. De asemenea, criticii opinează că dacă ar mai fi trăit Miles Davis, azi ar fi cântat ce cântă Nils Petter Molvaer.

Surpriza pentru ediția XXV: pianistul francez Paul Lay

La fiecare ediție, Marius Giura ne-a pregătit câte o surpriză, care a devenit, câte un moment memorabil. Anul acesta momentul-surpriză este cel al pianistului francez Paul Lay. Mai puțin cunoscut publicului din România, el va susține un recital chiar în prima zi de festival împreună cu Trio-ul său completat de solista Isabel Sörling și de Simon Tailleu – contrabas. Paul Lay a fost desemnat „Instrumental Artist Of The Year” la Victoires du Jazz 2020, artistul fiind unul dintre cei mai în vogă pianiști francezi ai momentului. În 2016 a primit din partea Academiei Franceze de Jazz premiul Django Reinhardt – „Cel mai bun muzician francez al anului”. Criticii de jazz și publicul îl apreciază pentru imaginația armonică excelentă, compozițiile interesante și cunoștințele despre istoria jazzului, precum și pentru timbrul personal. A concertat în peste 70 de țări, pe scene din New York, Toronto, Berlin și Varșovia.

O altă surpriză pregătită publicului este cvartetul japonezo-argentinian Gaia Cuatro, Aska Kaneko – vioară, voce, Gerardo Di Giusto – pian, Carlos Buschini – contrabas, Tomohiro Yahiro – baterie, o întâlnire surprinzătoare între Argentina și Japonia la frontiera jazzului. Cei patru muzicieni duc arta improvizației la un nivel cu totul nou, departe de formulele previzibile. De fapt, ei modelează un nou stil de muzică.

Program

Miercuri 7 iulie 2021

Mircea Tiberian Trio

Paul Lay Trio

Trygve Seim Quartet

Avishai Cohen Trio

Joi 8 iulie 2021

Gaia Cuatro

Vasko Atanasovski Quartet

Dhafer Youssef - Sounds Of Mirrors

Antonio Faraò Electric Trio

Vineri 9 iulie 2021

Miłosz Bazarnik Trio

Francesco Bearzatti Tinissima Quartet

Eivind Aarset Band

Nils Petter Molvær Band

Sâmbătă 10 iulie 2021

Sorin Zlat Quartet

Helbock / Jansen / Studnitzky

Petre Ionuțescu & Daniel Dorobanțu

Omer Klein

Duminică 11 iulie 2021

Luiza Zan & Barabás Lőrinc

Vandercris

Lars Danielsson Liberetto - Cloudland

Bill Laurance Trio