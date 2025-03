Căsătoria îngrașă? Bărbații căsătoriți, de trei ori mai predispuși la obezitate decât cei necăsătoriți

Conform rezultatelor, bărbații căsătoriți au o probabilitate de trei ori mai mare de a deveni obezi comparativ cu cei necăsătoriți.

Studiul, care va fi prezentat la Congresul European pentru Obezitate din Spania în luna mai, a analizat date de la peste 2.400 de adulți polonezi cu vârsta medie de 50 de ani. Cercetătorii au constatat că riscul de acumulare a kilogramelor în plus crește semnificativ după căsătorie, atât la femei, cât și la bărbați.

Diferențe semnificative între sexe

Studiul arată că, deși femeile căsătorite au un risc cu 39% mai mare de a fi supraponderale comparativ cu cele necăsătorite, bărbații căsătoriți sunt afectați și mai sever. Aceștia prezintă un risc cu 62% mai mare de a fi supraponderali, iar când vine vorba despre obezitate severă (IMC peste 30), probabilitatea crește de 3,2 ori față de bărbații necăsătoriți.

Interesant este că acest dezechilibru nu se regăsește și la femei. Dr. Alicja Cicha-Mikolajczyk de la Institutul Național de Cardiologie din Varșovia explică acest fenomen prin presiunea socială:

"Femeile obeze sunt mai stigmatizate de societate, ceea ce le motivează să ia măsuri pentru pierderea în greutate mai rapid decât bărbații."

Vârsta și stilul de viață, factori importanți

În plus, studiul arată că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, riscul de supraponderalitate crește:

???? Cu 3% pe an la bărbați și 4% pe an la femei pentru supraponderabilitate.

???? Cu 4% pe an la bărbați și 6% pe an la femei pentru obezitate.

Factori care influențează riscul de obezitate:

La femei , depresia și cunoștințele reduse despre sănătate cresc riscul de îngrășare.

, depresia și cunoștințele reduse despre sănătate cresc riscul de îngrășare. La bărbați, nu s-a observat aceeași legătură cu depresia.

Concluzia cercetătorilor: educația pentru sănătate poate combate obezitatea

Studiul concluzionează că vârsta și căsătoria sunt factori importanți în creșterea riscului de obezitate la adulți. Cercetătorii recomandă promovarea educației pentru sănătate de-a lungul vieții pentru a preveni acest fenomen alarmant.