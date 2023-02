Brit Awards 2023: Harry Styles, marele câștigător

Spectacolul a fost deschis cu uriașul său hit As It Was, care a câștigat titlul de cântecul anului.

"Sunt conștient de privilegiul meu aici, în această seară", a spus el, numind femeile care au ratat premiul de artist al anului, printre care Mabel, Florence Welch, Charli XCX, Rina Sawayama și Becky Hill.

Beyonce a câștigat premiile internaționale, pentru cea mai bună artistă și cântecul anului, în timp ce Wet Leg a câștigat premiul pentru cel mai bun grup și artist nou.

La nominalizările din acest an, nicio femeie nu a fost nominalizată la categoria cel mai bun artist, după ce anul trecut organizatorii au decis să adopte premii neutre din punct de vedere al genului.

Printre femeile care au fost eligibile, dar care nu au fost nominalizate se numără cele menționate de Styles în discursul său.

Flo, singura britanică de culoare câștigătoare, a câștigat premiul "rising star", dar nu a avut ocazia să cânte în seara evenimentului, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți - în schimb, premiul său a fost anunțat înainte de spectacol.

Styles i-a mulțumit, de asemenea, mamei sale pentru că "m-a înscris la X Factor fără să-mi spună", alături de colegii săi de la One Direction, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne și Zayne Malik.

Shania Twain, care a cântat pe scena de la Coachella anul trecut cu Styles, i-a oferit lui Brit pentru cântecul anului.

Anterior, ea i-a spus lui Mark Savage de la BBC că popularitatea cântărețului provine din faptul că acesta este "incredibil de autentic, iar oamenii simt asta". "Este drăguț, este simpatic, este amabil, este un gentleman", a spus ea. "Evident, este super-talentat - are tot ceea ce îți dorești ca fan să urmărești, să apreciezi și să respecți".

(sursa: Mediafax)