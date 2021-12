Il Volo revine în România pentru un concert grandios în cadrul turneului mondial „Il Volo Sings Morricone” 2022

La numai câteva luni de la concertul susținut cu un succes uriaș pe scena Arenelor Romane, celebrul grup pop-opera Il Volo a inlcus România în programul noului turneu mondial „IL VOLO SINGS MORRICONE”.

Admiratorii celor trei tenori italieni din țara noastră vor avea, astfel, privilegiul de a se bucura de o experiență concertistică unică pe 16 iulie 2022, la Sala Palatului din București.

Trupa Il Volo va porni într-un nou turneu impresionant cu peste 100 de concerte în întreaga lume, începând din luna martie a anului viitor. Turneul mondial intitulat „IL VOLO SINGS MORRICONE” poartă și numele celui mai recent album al trioului, lansat la începutul lunii noiembrie a acestui an, un omagiu adus maestrului Ennio Morricone, unuia dintre cei mai mari muzicieni, compozitori și dirijori ai secolului XX.

Acompaniați de orchestră simfonică, vocile celor trei tenori vor surprinde din nou audiența atât prin repertoriul muzical special, presărat cu amintiri, cât și prin momente încântătoare pline de umor. Programul concertului va cuprinde atât melodiile de pe noul album, interpretări ale compozițiilor legendare semnate de Ennio Morricone, cât și piesele care i-au propulsat în topul celor mai apreciați artiști internaționali ai momentului.

Piero, Ignazio și Gianluca dedică astfel o parte din cariera extraordinară lui Ennio Morricone, cu un proiect rafinat, destinat să ajungă direct în inima a milioane de oameni din întreaga lume, deoarece combină melodiile de neuitat ale celebrului dirijor, muzician, compozitor și autor, ale unora dintre cele mai importante coloane sonore de film din istoria cinematografiei italiene și internaționale cu vocile unice ale trioului. În ultimii zece ani de carieră, datorită pasiunii și devotamentului pentru muzică, Il Volo a urcat în topurile lumii, promovând italianul Bel Canto pe tot mapamondul, din America până în Japonia.

Albumul „Il Volo Sings Morricone” a fost lansat în întreaga lume pe 5 noiembrie 2021 și conține 14 melodii legendare din repertoriul marelui muzician, interpretate de membrii trupei Il Volo în semn de apreciere și respect profund pentru întreaga sa activitate, la numai un an de la moartea sa. Acest proiect global marcat nu numai de lansarea iminentă a albumului ci și de organizarea acestui turneu mondial a fost susținut chiar de familia maestrului Ennio Morricone.

Piero Barone, Ignazio Boschetto și Gianluca Ginoble au lucrat mai multe luni pentru conceptul muzical, iar pentru înregistrările finale au colaborat cu artiști de anvergură precum, violonistul David Garrett pentru piesa „La Califfa”, violoncelistul Stjepan Hauser de la 2Cellos în „Se”, trompetistul Chris Botti în „Come Sail Away” și flautistul Andrea Griminelli în „Nella fantasia”, de asemenea, și cu Orchestra Roma Sinfonietta dirijată de Maestrul Rota, orchestră care a performat alături de Ennio Morricone pe marile scene din lume încă din anul 1994, anul înființării acesteia.

Piesa „The colors of love”, de pe același album, scrisă pentru cei trei tenori de Andrea Morricone, fiul lui Ennio, este o melodie care vorbește despre singurătatea din vremea pandemiei de Covid-19, despre zgomotul constant al ambulanțelor – „un sunet îndepărtat”, despre dificultatea de a reacționa în timp ce privești uimit lumea de la o fereastră și, în sfârșit, despre sentimentul de libertate pe care îl simți atunci când totul se termină și îți poți îmbrățișa din nou persoana iubită.

Albumul conține și piesa „The Ecstasy of Gold”, extrasă de pe coloana sonoră a filmului „The good, the ugly, the bad”, însoțită pentru prima dată de un text, scris tot de fiul său, Andrea Morricone.