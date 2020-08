În această toamnă, Antena Stars lansează trei reality show-uri

Toamna vine cu o mulţime de surprize pentru telespectatorii Antena Stars. Începând din 31 august, aceştia vor avea acces în casele şi în vieţile vedetelor lor preferate, vor fi la curent cu toate noutăţile, ba chiar vor putea urmări cum arată o zi din viaţa lor, cu bune şi cu rele şi le vor putea fi alături în momentele delicate.

Brigitte şi Pastramă sunt cei care vor da tonul distracţiei cu reality show-ul care le poartă numele, ce va putea fi urmărit de luni până joi, de la 18:45, la Antena Stars. Telespectatorii vor putea surprinde astfel zile obişnuite din viaţa familiei Pastramă şi îi vor putea vedea pe protagonişti în ipostaze mai puţin cunoscute. În spatele uşilor închise, aceştia vor putea urmări cum se descurcă Brigitte ca mamă a doi tineri, Sara şi Robi, adolescenţi rebeli ce vor să ia propriile decizii încă de la vârste fragede. Momentele vesele şi nu numai, cele de tandreţe, dar şi certurile, ca în orice relaţie, fac din cuplul Brigitte – Florin o familie savuroasă, imprevizibilă, ce îşi trăieşte dragostea într-o manieră adolescentină.

“Suntem extaziaţi, dar totodată avem emoţii pentru că pe data de 31 august, la 18:45 va începe show-ul familiei Pastramă. O familie ca toate familiile din România, aş putea spune, doar că la noi acasă trăim la cote maxime, tot felul de peripeţii, cu Sara, cu Robi, cu cei apropiaţi nouă, dar nu vă zic mai multe. Vă promit că veţi vedea multă pasiune, pentru că noi aşa suntem: ne iubim cu pasiune, ne certăm cu pasiune, ne împăcăm cu pasiune!”, a declarat Brigitte, iar Florin a completat: “Abia aşteptăm să dăm tonul la distracţie! Vă deschidem uşa şi vă invităm la noi acasă, în familia noastră, zi de zi, cu bune şi cu rele, pentru că dacă nu noi, atunci cine?!”, a încheiat acesta, în nota ce îl caracterizează.

Tot din 31 august, în fiecare luni şi marţi, de la ora 22:00, telespectatorii vor putea urmări un altfel de Jador, Jador adevărat, aşa cum se intitulează şi reality show-ul. Sensibil, cuminte, băiatul mamei care şi-a îngrijit toţi fraţii mai mici îşi pune viaţa pe tavă şi îi invită pe telespectatori să îi fie alături zi de zi, atât acasă, cât şi în deplasările pe care acesta le face în ţară şi peste hotare. Ce înseamnă viaţa de artist, cu bune şi rele, cu renunţări, pierderi, frustrări, dar şi cu multă bucurie, muzică, prieteni şi o familie care îl susţine necondiţionat, aşa îşi doreşte Jador să fie cunoscut publicului. “Sunt foarte-foarte emoţionat, mi-am dorit foarte mult să am propriul meu show, iar acum, că am această ocazie nu pot decât să fiu recunoscător şi nerăbdător să mă cunoaşteţi aşa cum sunt eu!”, a declarat Jador.

Tot în această toamnă, din 4 septembrie, în fiecare vineri, sâmbătă şi duminică, la Antena Stars, telespectatorii vor putea urmări Mămici de pitici cu lipici, un reality show despre viaţa de familie cu copii, aşa cum este ea văzută prin ochii a trei vedete din showbiz-ul românesc. Elena Ionescu, Roxana Vancea şi Sânziana Buruiană au acceptat provocarea de a fi surprinse zi de zi, în relaţiile lor cu copiii şi îşi dor dezvălui una alteia din secretele lor. Telespectatorii vor putea afla astfel cum arată viaţa cu un copil mic acasă şi altul “pe drum”, cum este cazul Sânzianei Buruiană, care se pregăteşte să devină mamă a doua oară în această toamnă, îl vor putea cunoaşte pe Răzvan, băieţelul Elenei, dar şi pe Milan, băieţelul soţului Roxanei Vancea dintr-o relaţie anterioară, pe care vedeta îl adoră.

“Sunt foarte încântată, e un proiect unic în România şi pe care îl aşteptam cu ardoare, mai ales după ce i-am dus dorul atâtea luni băiatului meu. Mă bucur că am acum ocazia să apar alături de el într-o emisiune şi totodată să îmi împlinesc şi dorinţa de a petrece cu el cât mai mult timp. Ne dorim ca lumea să ne cunoască aşa cum suntem noi zi de zi, în spatele camerelor, pentru că sunt alături de nişte fete foarte faine, cu care mă înţeleg minunat şi alături de care îmi doresc să împărtăşesc cât mai mult din experienţa mea mămicilor care ne vor privi!”, a declarat Elena Ionescu. Sânziana Buruiană abia aşteaptă şi ea revenirea pe micile ecrane: “Îmi doresc ca telespectatorii să ne cunoască viaţa de familie, să vadă cum ne creştem copiii şi ce trăsnăi facem noi, trei mămici cu lipici şi cu pitici!”. “Din 4 august, de la 18:45, vă invit la o întâlnire cu mine şi cu familia mea. De ce trebuie să fiţi prezenţi? Ca să ne vedeţi aşa cum nici eu nu mi-am imaginat vreodată: în ipostaza de soţie şi în cea de mamă. Să vedeţi cum din prea multă iubire îi fac zile fripte soţului meu, cum el îmi scoate mie peri albi, iar cum micuţul Milan ne amuză în fiecare zi cu micile lui peripeţii. Împreună cu Sânziana şi Elena vă vom arăta că putem îmbina cu succes viaţa profesională cu cea de mămică!”, a completat Roxana Vancea.