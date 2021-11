Începe a XVI-a ediție a Festivalului de Muzică Veche București

Cea de-a XVI-a ediție a Festivalului de Muzică Veche București începe marți, 16 noiembrie 2021, prin șapte concerte, care vor avea loc în București, Brașov, Cluj, Köln și Sevilla. Programul ediției din acest an este inspirat din cele două cunoscute direcții ale muzicii vechi europene, mai ales baroce, italiană și franceză.

Concertele se vor desfășura în format hibrid, online și fizic.

Festivalul începe marți, 16 noiembrie, de la ora 19:00, cu Fin'amor, un program cu muzicile de dragoste ale trubadurilor secolelor XII – XV, interpretate la instrumente puțin cunoscute astăzi, susținut de ansamblul „Cantica & Emilio Villalba” – Emilio Villalba, Sara Marina, Ángeles Núñez.

Program:

18 noiembrie 2021 - Harpsichord or not II, o incursiune în lumea transcripțiilor pentru clavecin și voce ale lui J. Ph. Rameau;

20 noiembrie 2021 - La Folia e la Gioia, un concert costruit în jurul uneia dintre cele mai cunoscute teme din toate timpurile – Folia;

21 noiembrie 2021 - Suiter than France, un repertoriu „exquisite”, din „epoca de aur” a muzicii franceze pentru clavecin;

23 noiembrie 2021 - The meantone, o prezentare concertistică a sistemului mezotonic de acordaj, susținută în Biserica Neagră - Brașov, pe orga istorică de la Rupea;

Ultimele două concerte, Les caractères (25 noiembrie, un repertoriu despre incitanta lume „a caracterelor” construită de compozitorii Barocului muzical francez) și Sempre Vivaldi, (27 noiembrie, concert de gală, spumos ca un jos de artificii) se vor desfășura cu prezența publicului și vor avea loc în Sufrageria Regală a Muzeului Național de Artă al României.

Am ales acest subtitlu, IF, și pentru că erau multe necunoscute atunci când schițam ediția din 2021. Ne bucurăm că „if” a devenit „sure” și că festivalul are loc, în ciuda restricțiilor. Programul este o pledoarie pentru „Descoperă noutatea muzicii vechi!” - crezul festivalului nostru. Este minunat să vedem cum publicul este din ce în ce mai numeros și mai interesat, de la un an la altul”, a declarat directorul festivalului, Laurențiu Constantin.

Cele șapte concerte vor avea pe afișe numele unor compozitori precum Antonio Vivaldi, Antonio Falconieri, Giovanni Battista Bononcini, Jean Philippe Rameau, Louis Couperin, Louis Marchand.

Vom poposi apoi, în timpul festivalului, în Franța lui Jean Philippe Rameau, Francois Couperin și Louis Marchand, cu trei programe de muzică franceză. După atâtea ornamente și cadențe, care mai de care mai sofisticate, ne vom delecta auzul cu sonoritățile „stranii” – pentru urechile noastre – ale acordajului mezotonic și ale unui fascinant instrument muzical istoric. Vom explora și atât de bine cunoscuta temă a Foliei iar, către final, vom ajunge în „galeria caracterelor” din Franța secolului XVIII și apoi în Italia lui Antonio Vivaldi”, a declarat clavecinista Raluca Enea, directorul artistic al festivalului.

Printre artiștii invitați se numără ansamblul „Cantica & Emilio Villalba”, ansamblul de muzică veche „Sempre”, ansamblul „Fonte di Gioia”, Ketil Haugsand (Germania) – solo clavecin, Steffen Schlandt (Brașov, Biserica Neagră) – orgă mezotonică, Csibi Dávid – vioară barocă, István Csata – viola da gamba, Rafael Butaru (vioară barocă), Mircea Ionescu (vioară barocă), Cristina Vasilache – soprană, Raluca Enea – clavecin.

„Acum 16 ani, când am început festivalul, multă lume credea că muzica veche înseamnă muzica anilor 70-80. Confundau cu „oldies, but goldies”. Suntem mândri că am pus o cărămidă în crearea, în România, a unui public cultivat care ascultă muzica veche” - a declarat Raluca Enea, directorul artistic al festivalului.

Festivalul de Muzică Veche București este primul de acest gen din București și unul dintre cele mai importante evenimente de muzică cultă din România. Este cotat pe locul patru între „cele mai frecventate festivaluri din București”, conform Barometrelor de consum cultural pe ultimii doi ani realizate de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală și pe locul cinci în cadrul „Studiului de consum cultural pentru municipiul București 2015”, studiu realizat de INCFC la inițiativa ARCUB, pentru elaborarea Strategiei Culturale a Bucureștiului.

Festivalul este considerat cel mai important eveniment de muzică veche din Sud-Estul Europei. În 2015, acesta a devenit membru, la vremea aceea singurul din Europa de Est, al prestigioasei Rețele Europene de Muzică Veche (REMA).