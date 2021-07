Întâlnirile JTI la final

În această parte a lumii, oamenii îmbrățișează sentimentul libertății până la capăt

„Întotdeauna este o binecuvântare să cânt pentru oameni. Românii au tradiții bogate, cu multe concerte, public numeros și muzicieni extraordinari. În țările pe care noi, americanii, obișnuiam să le numim țări din blocul estic, dacă oamenii îmbrățișează sentimentul libertății, o fac până la capăt. Am simțit că publicul ne-a primit cu multă căldură. Trebuia să fim aici.”, a spus Wynton Marsalis, cel mai mare trompetist contemporan aflat în aceste zile pentru prima dată în România, despre publicul din țara noastră.

Wynton Marsalis și Jazz at Lincoln Center Orchestra din New York au susținut în București un concert de jazz la Sala Palatului, un concert de jazz simfonic la Sala Radio, împreună cu Orchestra Națională Simfonică a României dirijată de Cristian Măcelaru, precum și un concert de jazz în Piața Mare din Sibiu, într-un turneu desfășurat în cadrul celei de-a XXI-a ediții a Întâlnirilor JTI.

Pe harta turneului muzicienilor americani se află și Timișoara, unde Wynton Marsalis și Jazz at Lincoln Center Orchestra susțin astăzi, 4 iulie, începând cu 22:30, un concert de jazz în Piața Libertății din orașul martir, în cadrul Festivalului JazzTM.

Wynton Marsalis va acorda la Timișoara un interviu extraordinar realizatorului TV Cătălin Ștefănescu, pentru emisiunea Garantat 100%.

„Toată muzica lui Wynton Marsalis aduce o experiență totală a vieții. E ca o enciclopedie a lumii lui. Pentru că el se referă în fiecare frază muzicală, la o anumită persoană, loc, emoție, sentiment direct și adevărat, real. În partitura mea, în această piesă (The Jungle -n.n.), ca să mă încurajeze cum să gândesc sau să simt muzica, îmi scrie direct pe cine vrea să citeze. E un pasaj în care spune că aici trebuie să sune ca acel saxofonist care cântă într-o anumită stație de metrou din New York. Atât de reală este pentru el reprezentarea vieții în muzică”, a explicat Cristian Măcelaru, despre care Wynton Marsalis a spus că l-a ajutat să perfecționeze simfonia The Jungle, interpretată în premieră în România la Sala Radio, de Jazz at Lincoln Center Orchestra și Orchestra Națională Simfonică a României, sub bagheta lui Cristian Măcelaru.

„Jazz-ul este forma ideală a împărtășirii spațiului”, crede Wynton Marsalis, iar publicul celor trei concerte a avut revelația unei muzici care a adus cu ea toată bucuria, dar și dramatismul vieții, în cel mai simplu și direct mod cu putință.

Marin Cazacu, violoncelist, director artistic al Orchestrei Române de Tineret: „Vor mai fi evenimente excepționale în următorii 20 de ani, dar nu ca acesta. Ne duce în lumea muzicală americană, unde spiritul e diferit față de al nostru, al europenilor. Dar emoția e trăită la fel de puternic ca și la noi. De aceea, întâlnirea dintre Wynton Marsalis, Jazz at Lincoln Center Orchestra și Cristian Măcelaru va fi de aducere aminte pentru cei care au fost în public în aceste zile și care vor povesti și nepoților despre aceste concerte memorabile”.

Oltea Șerban Pârâu, muzicolog: „E un eveniment absolut extraordinar. Atmosfera a fost incredibilă. De când vin în această sală, de mic copil și până acum n-am simțit niciodată astfel de atmosferă. Orchestra pleca de pe scenă și publicul încă îi chema. Cred că s-a întâmplat un eveniment cu totul și cu totul special”.

„Este o lucrare extrem de valoaroasă și dificilă. Dincolo de complexitatea tehnică, reușește să trezească emoția în rândul spectatorului, dar și al interpretului. E calea de succes pentru o lucrare care să treacă proba timpului.”, a remarcat Daniel Jinga, director Opera Națională București, referindu-se la lucrarea The Jungle. Despre concertul de jazz de la Sala Palatului, Daniel Jinga a adăugat: „sunt sonorități pe care în România nu prea le întâlnești. Emisii intrumentale pe care noi nu le studiem prin tradiție, așa că m-am uitat cu ochiul și sufletul către ceva ce pot să ascult foarte rar la noi. Wynton Marsalis e un artist total, genialitatea sa se caracterizează prin sensibilitate, puterea teribilă de a transmite și prin virtuozitate. Acest muzician le are pe toate, în egală măsură”.

Ionel Tudor, compozitor și dirijor al Big-Band-ul Societăţii Române de Radiodifuziune: „Se vede că Marsalis este un mare muzician, iar împletirea între clasic și jazz este extraordinar realizată. O seară emoționantă, pe care nu o voi uita foarte mult timp”.

„Este evenimentul anului în București. O oportunitate pentru toți cei care iubesc jazzul, muzica simfonică, muzica contemporană”, a spus Liliana Staicu, Manager Radio România Muzical.

„Este un moment de excepție. Unul dintre cei mai buni cântăreți de jazz în viață este la București. Aceasta înseamnă că publicul își dorește, că există companii private care vor să investească în valoare excepțională. E un moment de grație de care trebuie să ne bucurăm. Mi-aș dori ca evenimente de acest gen să aducă România pe harta culturală a Europei și chiar a lumii”, a declarat Ovidiu Miculescu.

Pe o ploaie torențială, publicul din Sibiu a stat nemișcat în Piața Mare timp de aproape o oră și jumătate, conștient că asistă la o premieră absolută, de neratat.

„O seară minunată! Când e miracol, nu mai contează că e ploaie, că e zăpadă, că e vânt. Oamenii se adună sub semnul miracolului. Ce bucurie, ce emoție să vezi atâta lume care s-a adunat sub semnul frumosului.”, a declarat Constantin Chiriac, Președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, partener special al evenimentului organizat în Sibiu.

„Acest concert va rămâne în amintirea tuturor. Chiar sub o ploaie torențială, piața nu s-a golit”, a spus Cristian Lupeș, managerul Filarmonicii din Sibiu, organizator al concertului din Piața Mare a orașului.

Cncertul de la Sala Radio susținut de Wynton Marsalis și Jazz at Lincoln Center Orchestra împreună cu Orchestra Națională Simfonică a României sub bagheta lui Cristian Măcelaru, va fi difuzat de canalul TVR3 al televiziunii publice, pentru a marca Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii. Se poate spune că în aceste zile, unii dintre cei mai mari muzicieni americani contemporani, au binecuvântat România.