IRIS pregătește un nou album

După revenirea la activitatea normală de după ridicarea restricțiilor pandemiei, trupa IRIS - Nelu Dumitrescu a început definitivarea pieselor compuse în izolare. Nelu, Costi, Relu, Tibi, Matei și Nuțu lucrează de zor la finalizarea noului disc, care se va numi „Zodiac” și care va fi lansat cu ocazia unui concert la București, urmat de turneul de promovare în toată țara.

„Ergomaniac”, „Timp” și „Flori de plumb”, preambul la noul disc

Ultimul extras pe single de pe viitorul disc este „Flori de plumb”, compoziție colectivă a trupei, pe versurile textierei Eliza Manda, trece bariera hard rock-ului tradițional Iris spre zona power metal, o forță a sound-ului pe care trupa a dezvoltat-o în ultimii ani, de la plecarea lui Cristi Minculescu. Noul solist vocal, Costi Sandu are o voce care se pliază mai bine pe rock-ul în forță, iar stilul Iris - Nelu Dumitrescu, care de multe ori folosește doi bateriști, Nelu și Cristi Dumitrescu, i se potrivește mănușă. La un concert susținut la începutul anului, un fan Iris concluziona: „Este tot mai evidentă diferența dintre cele două Iris-uri. Trupa lui Minculescu, Valter și Boro preferă să trăiască în trecut și să cânte doar vechile hituri Iris, în timp ce Iris - Nelu Dumitrescu trăiește în prezent, s-a acomodat la ce se cântă acum în lumea rock-ului și compune pentru viitor. Iată, se pregătesc de al doilea album complet nou, Nuțu Olteanu contribuie și el din Suedia cu uriașa lui experiență de membru plin și fondator al trupei. Sound-ul este actual, plin, fioros, iar vocea lui Costi Sandu este exact ce trebuie și asta așteaptă fanii de la Trupa Iris”.

«Flori de plumb» este despre războiul care a zdruncinat dintotdeauna omenirea, despre istoria scrisă cu lacrimi și jocurile calculate despre care prea puține știm. Piesa este un protest la realitatea aceasta crudă pe care ne este foarte greu să o înțelegem și imposibil să o acceptăm.

Nelu Dumitrescu, liderul și fondatorul Iris

„Zodiac”, cu 12 piese „grele”

„Lucrul la «Zodiac» a început practic imediat după lansarea precedentului album, «Toată lumea e un circ». Ne-am strâns prin noiembrie 2020, ne-am adunat câteva idei și am început lucrul la noile piese. Din păcate, a venit pandemia asta, izolarea, și am lucrat mai mult de la distanță. Apoi am intrat și în studio. Mă încântă faptul că piesele au mai multă energie. Sunt mai «grele», sunt ceva cu totul nou și sunt prima oară foarte mulțumit și fericit. Abia așteptăm concertele să le cântăm și publicului. Până acum am lansat trei single-uri de pe viitorul disc, vom mai lansa două până la lansarea oficială din luna mai, în concert, pe care-l vom și înregistra, apoi vom pleca în turneu în toată țara”, a declarat Nelu Dumitrescu, liderul Iris.



Componența Iris - Nelu Dumitrescu:

Costi Sandu - Voce

Relu Marin - Claviaturi

Tibi Duțu - Bass

Matei Cioca - Chitară

Nuțu Olteanu - Chitară

Cristi Dumitrescu - Tobe

Nelu Dumitrescu - Tobe, lider